Fallen bei Reisen auf zwei und vier Rädern

LINZ —Am Wochenende ist wieder Schichtwechsel im Reiseverkehr und Verkehrsexperten prognostizieren einmal mehr Staus und Wartezeiten auf den Hauptverkehrsrouten — in OÖ ist erfahrungsgemäß vor allem die A9 betroffen. Denn schließlich sind die eigenen vier bzw. zwei Räder der Österreicher meistgenutzte Reisemittel in den Urlaub. Wer nicht mit dem eigenen Fahrzeug verreist, der greift im Urlaubsland gern zum Leihwagen oder Leihmotorrad. Auf welche rechtlichen Aspekte Auto- und Motorradfahrer in beliebten Urlaubsländern besonders Acht geben müssen, hat der ARBÖ Oberösterreich zusammengefasst.

Führerschein-Fallen

Prinzipiell werden in der EU alle Klassen des Österreichischen Führerscheins anerkannt, allerdings gibt es Sonderregelungen für den „L17“ sowie den „Code 111“. der „L-17“, ist ausschließlich in Deutschland, Großbritannien, Nordirland und Dänemark gültig. Der „Code 111“ (im B-Führerschein, für Krafträder mit bis zu 125 ccm Hubraum) wird in Italien, Lettland, Spanien, Portugal (ab 25 Jahren) und in der Tschechischen Republik (bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe) akzeptiert.

Da der Führerschein kein Reisedokument ist, muss zusätzlich immer der Reisepass oder Personalausweis mitgeführt werden.

Abgelaufenes „Pickerl“

Grundsätzlich gilt, dass die § 57a Begutachtung in allen EU- und EWR Staaten anerkannt wird. Aber Achtung: Im Ausland gelten die Österreichischen Überziehungsfristen von vier Monaten nicht. Daher nur mit gültigem Pickerl ins Ausland verreisen!

Heckträger

Wenn der Fahrradheckträger die hintere Kennzeichentafel verdeckt, hat man in Österreich die Möglichkeit, entweder das normale Kennzeichen auf den Heckträger umzustecken, oder eine rote Kennzeichentafel auf dem Heckträger anzubringen. Dieses ist in vielen Urlaubsländern nicht zulässig. Generell ist bei Heckträgern zu beachten, dass sie die Beleuchtung des Fahrzeuges nicht verdecken dürfen.

Mitführpflichten

Nicht zuletzt ist vor Reiseantritt eine gründliche Recherche über etwaige Mitführpflichten empfehlenswert, denn diese variieren je nach Land und gelten auch bei Mietfahrzeugen. So etwa ist in Kroatien das Mitführen eines Ersatzlampen-Sets vorgeschrieben, aber Xenon- bzw. LED- Leuchten sind von dieser Regelung ausgenommen. In der Türkei und Zypern sind stets zwei Warndreiecke mitzuführen.

Weitere nützliche Urlaubsinformationen gibt es auf www.arboe.at.