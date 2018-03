Falls Nähe möglich wäre

Von Christian Pichler

Verstehen wir einander? Ja? Dieser sehr bunte Abend hatte vielleicht ein umspannendes Thema: Kommunikation. „In between“ nennen Natascha Wöss und Monika Huemer ihre Performance, zwei Tänzerinnen driften Planeten gleich in der weiten Leere auseinander. Monika Huemer im Vordergrund mit schön fließenden Bewegungen, Natascha Wöss kompromisslos (auch sich?) entfremdet. Quält sich die Bühnenwand entlang, verlässt sie unsicheren Schrittes. Als ob sie das Gehen wieder lernen müsste. Aufeinander zugehen.

Mit der konsequenten, dichten Darbietung von Wöss & Huemer startete am Donnerstag das Fest von Red Sapata im Linzer Posthof. Das Netzwerk mit Knotenpunkt in der Linzer Tabakfabrik feiert zehn Jahre, Tanz in seiner vielfältigen Form wird vermittelt, einstudiert, zelebriert. Federführend von Beginn an Ilona Roth, die an diesem Abend mit Wegegefährtinnen moderierte.

Kampf & Unterwerfung, Herrschaft & Dienen

Red Sapata zeigte vier Stücke, die Grenzen zu Schauspiel oder groteskem Theater verschwimmend. Witzig und sacht melancholisch das ATOM Theatre, dessen Choreografin Stefaniya Georgieva „Unmöglichkeit in ihrer reinsten Form“ versucht. Zwei, dann vier Sessel als Requisiten, die Akteure sitzend. Sie streben nach Nähe, weisen den anderen ab, gestikulieren, greifen ineinander, akrobatische Kunststücke am Gerät.

Ist das noch Tanz? Auch. Klarer die Sache bei Jung In Lee. Die Südkoreanerin lässt in „The Village“ Idylle und gnadenlose Rastlosigkeit aufeinanderprallen. Die Tänzer in erstaunlicher Synchronizität zu taktlosen elektronische Sounds, doch eine Raserei just dann, als ein wunderbar milder Gustav Mahler anklingt.

Den fettesten Applaus erntete Samer Alkurdi mit dem 40-minütigen Finale.

Der syrische Choreograph, seit 2015 an der Bruckner-Uni, verhandelt in „5ive“ Archetypisches wie Kampf und Unterwerfung, Herrschaft und Dienen.

Eine Truppe aus Laien und Profis spannt den Bogen von Tempeltanz bis hin zu musicalartigen Elementen. Ein charmanter Bastard „in Progress“ mit hübscher Brechung, eine Videokamera zieht am Ende alle Aufmerksamkeit auf sich.

Red Sapata feiert weiter, am 29. April ab 16 Uhr in der Tabakfabrik.