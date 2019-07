Falsche Polizisten ergaunerten von Pensionisten 2,5 Millionen Euro

Dem Trio konnten bisher 38 Fälle in Wien nachgewiesen werden

WIEN – Falsche Polizisten haben in Wien von betagten Opfern 2,5 Mio. Euro erbeutet. Die drei Männer gaben sich via Telefon als Polizisten aus und forderten die Senioren auf, ihnen Ersparnisse auszuhändigen. Ihnen konnten bisher 38 Fälle nachgewiesen werden, in mehr als 400 Fällen war es beim Betrugsversuch geblieben.

Das Trio – zwei Serben (37 und 41) sowie ein Türke (28) – sind in Untersuchungshaft. Die Polizei vermutet eine hohe Dunkelziffer weiterer Betrugsfälle, zudem sind mehrere Dutzend derartiger Delikte noch offen und könnten ebenso dem Trio nachgewiesen werden. Auch bezüglich weiterer Komplizen wird noch ermittelt, zumindest in einem Fall soll auch eine Frau Geld abgeholt haben. Das Trio war seit November 2018 tätig.

Die Männer kontaktierten ihre Opfer telefonisch über eine nicht nachvollziehbare Internet-Verbindung. Am Display der Opfer erschien eine manipulierte Nummer mit Polizeibezug, beispielsweise 133 133. Die Betrüger gaben sich als Kriminalbeamte aus und bauten ein Vertrauensverhältnis auf. Sie erklärten telefonisch, dass es etwa Ermittlungen wegen Einbrüche gebe und die Opfer besser ihre Ersparnisse der Polizei übergeben sollen, damit das Geld nicht gestohlen werden kann. Während ein Täter mit den Senioren sprach, kam ein Komplize zur Wohnung.

Opfer lange am Telefon gehalten

„Die Opfer wurden 20 bis 30 Minuten am Telefon gehalten, damit sie nicht zum Nachdenken kommen“, schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der Komplize zeigte einen täuschend echt aussehenden Polizeiausweis vor, nahm Bargeld entgegen und flüchtete. „Oft sind die Lebensersparnisse weg, in Einzelfällen wurden mehrere 100.000 Euro hergegeben“, sagte Eidenberger. Teilweise wurden die Senioren auch dazu verleitet, zur Bank zu gehen und Geld abzuheben.