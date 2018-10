Falsche Vorbilder, echte Probleme

Immer mehr Junge zerbrechen an den online vermittelten Schönheitsidealen

LINZ — Jung, fesch und kein Gramm zu viel auf den Rippen — das ist das idealisierte Körperbild, das Medien, vor allem soziale, allzu oft ihren jungen Konsumenten vermitteln. Virtuelle Blogger(innen) & Co. erzeugen Wunschbilder, die mittlerweile auch im echten Leben zu Problemen führen. Darauf machte am Dienstag die TelefonSeelsorge 142 anlässlich des am Mittwoch stattfindenden Internationalen Tages der seelischen Gesundheit aufmerksam. „Die Mediendarstellung führt zur ,Gleichmachung’“, führt Primaria Hertha Mayr vom NeuromedCampus aus. Nicht alle jungen Leute schaffen es, den vermittelten Wunschbildern zu entsprechen — junge Frauen jagen eher dem Schlankheitsideal nach, junge Männer dem „besonderen Körper“. Online werde oft vermittelt, dass die Zielerreichung ganz einfach sei. Wer daran scheitert, hat schon mal mit psychischen Problemen zu kämpfen, allen voran mit Essstörungen, weiß die Leiterin für Psychosomatik, die beruflich mit solchen Patienten konfrontiert wird. Anfällig seien vor allem jene, die unzufrieden mit dem eigenen Körper, ängstlich und unsicher sind. Mayr ruft daher auch Eltern als Vorbilder auf, ihr eigenes Schönheitsideal zu überprüfen.

Vielfalt statt Gleichheit

bezahlte Anzeige

„Wir brauch ein Konzept von Schönheit, das auf Vielfalt beruht“, betont Barbara Lanzerstorfer-Holzner von TelefonSeelsorge 142. Die Mitarbeiter haben sich auf die Herausforderungen, die das digitale Zeitalter bringt, eingestellt. Jugendliche sind heutzutage vielfach ich-orientiert und leben in einer Welt von Wettbewerb und Selbstoptimierung. Das könne ebenso zu Überforderung führen, wie die Tatsache, dass durch das Internet die Außenwelt vielfältiger wird, so Lanzerstorfer. Mehr Möglichkeiten bringen zwar mehr Freiheit und Individualität, aber auch den Verlust von Sicherheit und klarer Identität.

*

Für alle, die ein offenes Ohr suchen, ist die TelefonSeelsorge nicht nur am Telefon (142), sondern auch online (www.onlineberatung-telefonseelsorge.at) erreichbar. Dazu wurde nun auch ein facebook- sowie ein Instagram-Auftritt realisiert.

re