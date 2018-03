Falscher Fürst Albert wollte Geld

NIZZA — Besonders gewiefte Trickbetrüger treiben derzeit im Fürstentum Monaco ihr Unwesen. Wie die Zeitung „Monaco-Matin“berichtete, machten sie sich zu Nutze, dass einer von Ihnen Fürst Albert II. ziemlich ähnlich sieht. Per Videotelefonat rief dieser Mitglieder der Riviera-Elite an und ließ sie glauben, dass es sich um den echten Fürsten handelt. Unter dem Vorwand eines dringlichen finanziellen Problems versuchten die Trickbetrüger Geldtransfers auf ausländische Bankkonten zu tätigen. Die monegassische Regierung bestätigte, dass es Versuche der Kontaktaufnahme über SMS, Videokonferenz und Messaging-Dienste gegeben hatte. Die Anrufe sind dabei so manipuliert worden, dass die echten Nummern des Fürstenhauses am Display erschienen. Auch Dokumente mit gefälschtem Briefkopf und gefälschten Unterschriften seien eingesetzt worden. Ob die Täter Erfolg hatten, ist nicht bekannt. Die Ermittler konnten die Trickbetrüger bisher nicht fassen. Die Polizei mahnte zur besonderer Vorsicht bei verdächtigen Kontaktaufnahmen.