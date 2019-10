Falscher Jubel

Das strafrechtliche Kapitel der Linzer Aktenaffäre kann geschlossen werden, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen SPÖ-Bürgermeister Luger und fünf Magistratsmitarbeiter eingestellt. Die Linzer SPÖ jubelt, sieht das „Diffamierungs-Kartenhaus der Baier-ÖVP“ eingestürzt und den Beweis erbracht, „dass der Bürgermeister richtig gehandelt hat“.

Und die Genossen glauben, dass durch „die Anpatzereien gegen unseren Bürgermeister auch ein Imageschaden für die Stadt Linz entstanden ist“ und verlangen für das „verantwortungslose Verhalten“ eine Entschuldigung.

Eigentlich kann man ob solcher Ansichten nur den Kopf schütteln. Denn erstens ist nicht alles Erlaubte auch richtig.

Das beste Gegenbeispiel ist der Linzer Swap. Auch hier wurde letztlich festgestellt, dass kein Akteur strafbar gehandelt hat. Trotzdem drohen der Stadt noch immer Zahlungen von mehreren Hundert Millionen Euro.

Zweitens ist der Imageschaden wohl eher dadurch entstanden, dass Tausende Akten einfach nicht bearbeitet wurden. Und drittens haben in der Aktenaffäre wohl eher Luger & Co verantwortungslos gehandelt. Und dass noch immer nicht alles beim Magistrat im Lot ist, zeigt, dass der Chefposten in der Abteilung erneut ausgeschrieben wurde. Alles in allem: Kein Grund zum Jubeln!