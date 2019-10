Falscher Kripobeamter in Linz vor Gericht

Ein 29-Jähriger, der sich im Jänner in Linz einer jungen Frau gegenüber als Polizist ausgegeben und sie bei einer „Drogen-Kontrolle“ vergewaltigt haben soll, ist am Dienstag in Linz vor Gericht gestanden — das Urteil wird für Freitag erwartet.

Der Linzer soll am 10. Jänner am Bahnhof eine 18-Jährige angesprochen und ihr weisgemacht haben, er sei Polizist. Sie müsse zur Drogenkontrolle mitkommen. In einem Pkw soll sie der Kampfsportler dann vergewaltigt haben. Die Ermittler erkannten in dem Verdächtigen einen „alten Bekannten“: Der 29-Jährige, der bereits mehrere Vorstrafen hat, war nämlich erst 2016 nach acht Jahren aus einer Anstalt bedingt entlassen worden. Rasch stellte sich heraus, dass er auch für weitere Sexualdelikte verantwortlich sein dürfte.

Laut Staatsanwaltschaft habe er etwa unter dem Namen „Lisa“ einer jungen Frau über soziale Medien eine Freundschaftsanfrage geschickt, ihr eine Model-Karriere in Aussicht gestellt, sie müsse dafür aber mit ihrem Chef schlafen. Bei einem Treffen stieg die Frau aber nicht auf seine Avancen ein. Daher soll er sie begrapscht haben. Wenig später soll er eine 15-Jährige, die er von der Altstadt heimbrachte, ebenfalls unsittlich betatscht haben.

„Aber irgendwann reichte ihm das nicht mehr“, sagte Staatsanwalt Philip Christl. In der Silvesternacht 2019/20 habe der Angeklagte mit einer neuen Bekanntschaft Drogen konsumiert. Es sei zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen. Als sie aber nicht mehr wollte, habe er behauptet, er sei Polizist und würde sie wegen der Drogen anzeigen, wenn sie nicht weitermache. Die Polizisten-Masche soll der Mann dann noch öfter benutzt haben.

Einweisung beantragt

Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigt ihm Zurechnungsfähigkeit. Er leide aber an einer psychiatrischen Erkrankung und es bestehe laut Sachverständiger Adelheid Kastner eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er neuerlich derartige Taten begehen werde. Daher wurde auch eine Einweisung in eine Anstalt beantragt. Das Urteil wird für Freitag erwartet.