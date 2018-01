Falscher Lebensretter zog Opfer Geld aus der Tasche

EBENSEE/BAD ISCHL — Die große Dankbarkeit eines 79-Jährigen, der seinem Lebensretter danken wollte, nutzte ein 31-Jähriger schamlos aus, um ihm Geld aus der Tasche zu ziehen. Der Senior aus Ebensee war im vergangenen Mai auf der Fahrt nach Bad Ischl (Bezirk Gmunden) verunglückt und im Wagen eingeklemmt worden. Als das Fahrzeug allmählich zu brennen begann, zog ein bis heute Unbekannter den Verletzten aus dem Wrack und rettete ihm so das Leben.

Wieder genesen startete das Unfallopfer einen Aufruf in der Lokalpresse und im Internet, um seinen Schutzengel ausfindig zu machen und sich bei ihm zu bedanken. Im Juli des Vorjahres meldete sich der 31-jährige Bad Ischler. Der Pensionist lud seien vermeintlichen Retter und dessen Freundin zum Essen ein und zahlte ihm eine Belohnung. Laut Polizei habe sich der 31-Jährige in den Wochen danach auch immer wieder Geld von dem dankbaren Mann geliehen — insgesamt 700 Euro. Als er das Geld nicht zurückgab, erstattete der Pensionist Anzeige. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Bad Ischler gar nicht um den gesuchten Lebensretter handelt. Er war zwar damals am Unfallort, regelte aber nur den Verkehr.