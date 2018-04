Falscher Polizist zu drei Jahren Haft verurteilt

ST. PÖLTEN — Wegen Betrügereien sind zwei Männer am Freitag in einem Prozess am Landesgericht St. Pölten schuldig gesprochen worden. Der 48-Jährige hatte sich als Polizist ausgegeben und entlang von Autobahnen vorwiegend Autotransporteuren Geld herausgelockt. Er erhielt drei Jahre Haft. Ein 34-Jähriger gab zu, das Fluchtfahrzeug gelenkt zu haben, er bekam 14 Monate. Die Urteile sind rechtskräftig.

Die beiden Rumänen, die einschlägige Vorstrafen in anderen europäischen Ländern vorweisen, bekannten sich in der Schöffenverhandlung schuldig. Dem 48-Jährigen wurde vorgeworfen, als falscher Polizist elf Mal von Juni bis November 2017 mit wechselnden Komplizen entlang der Westautobahn (A1) in Niederösterreich und auch der Innkreisautobahn (A8) in Oberösterreich Fahrzeuge angehalten, kontrolliert und Insassen Geld abgeknöpft zu haben. Insgesamt wurden rund 50.000 Euro erbeutet. Der 34-Jährige soll zwei Mal als Chauffeur fungiert haben.

„Ihr Augenmerk war auf Autoschieber gerichtet“, führte Staatsanwalt Karl Wurzer aus. Der Ältere soll Geldscheine – unter dem Vorwand, dass es sich möglicherweise um Falschgeld handle – kontrolliert haben, bevor er mit der Beute in einem von einem Komplizen gelenkten Wagen mit gestohlenen Kennzeichen davonraste.

„Ich hatte keine Arbeit und musste das machen“, rechtfertigte sich der 48-Jährige laut der Dolmetscherin. Betrügereien nach diesem Muster habe er bereits vor Jahren in Deutschland verübt, als er keine Beschäftigung hatte, berichtete der Rumäne. „Man hat mich mehrmals erwischt“, verwies er auf Vorverurteilungen in Deutschland und Frankreich.

Beamte der Autobahnpolizei Amstetten hatten das Duo am 4. November des Vorjahres erwischt, als ein Autotransporter auf dem Pannenstreifen der A1 „kontrolliert“ wurde.