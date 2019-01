Familie mit zwei Kindern nach Küchenbrand ins Spital gebracht

VÖCKLABRUCK — Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass ein Küchenbrand in Vöcklabruck am Samstagnachmittag relativ glimpflich ausgegangen ist. Die vierköpfige Familie musste aber dennoch mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Die aufmerksame Anrainerin wohnt ausgerechnet im Feuerwehrhaus in Vöcklabruck und alarmierte rasch die freiwilligen Helfer, als sie bemerkte, dass Rauch aus einem Fenster des Nachbarhauses drang. Während 30 Kameraden das Feuer in der Küche löschten, brachte ein Feuerwehrmann die Bewohner – eine 31-Jährige, ihren 36 Jahre alten Mann und die acht und zehn Jahre alten Kinder – ins Feuerwehrhaus, wo sie versorgt wurden. Anschließend wurde die Familie von der Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht.

Laut Polizei dürfte die 31-Jährige einen Topf mit Öl auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen haben. Das Öl fing Feuer und setzte die Küche in Brand. Auch das Wohnzimmer wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

20-Jährige entdeckt Brand

In Schwanenstadt brach am Samstag ein Feuer in einer Wohnung am Stadtplatz aus. Eine 20-Jährige bemerkte den Brand und konnte sich und die weiteren Bewohner des zweiten Obergeschoßes ins Freie retten. Zwei Frauen (19, 26) wurden mit Rauchgasvergiftung ins Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.