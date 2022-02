Familien brauchen bessere Teilzeitkultur

Der Familienforscher Wolfgang Mazal sieht im Anstieg von Teilzeitanstellungen einen „großen Vorteil“ in Sinne der Vereinbarkeit und „Versöhnung“ von Beruf und Familie. Denn, so Mazal zum Auftakt der „Familienpolitischen Gespräche“, bei denen Aspekte aus dem im Vorjahr präsentierten 6. Österreichischen Familienbericht thematisiert werden: „Die Alternative stellte bisher vor allem für Frauen das Fernbleiben von Erwerbsarbeit dar.“

Der Experte warnte laut Kathpress jedoch davor, als Ziel die „Angleichung“ der Arbeitswelt der Frauen an jene der Männer anzustreben, da dies „nicht human und zudem reproduktionsfeindlich“ sei.

Besser wären Maßnahmen, die bei Männern das Ausmaß der Erwerbsarbeit senken und jenes der Familienarbeit steigern. In diesem Sinn gelte es laut Mazal, die „Teilzeitkultur“ noch weiter zu verbessern: Im Sinne der Frauen, die zu überwiegendem Maß selbst bei ausreichend Angebot für Kinderbetreuung Teilzeitmodelle bevorzugten, und auch der Männer, die Hilfen beim Umstieg von Vollzeit zu mehr Flexibilität bräuchten. „Für Familien wäre dies eine Erleichterung“, so der Experte.

Unverständnis signalisierte der Familienforscher über das Festhalten in Österreich an der Vorstellung, Männer müssten unbedingt „40+“ Stunden arbeiten. In vielen anderen Ländern sei diese Haltung längst überwunden, selbst Führungspositionen seien dort in Teilzeit möglich.