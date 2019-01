Familienbeihilfe ist nun indexiert

Mit Jahresbeginn 2019 ist die Verordnung für die Indexierung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder in Kraft getreten. Damit wird diese finanzielle Unterstützung an die Lebenserhaltungskosten in jenem Land angepasst, in dem das Kind von in Österreich Beschäftigten lebt. Die EU-Kommission hat die Kürzungen kritisiert und droht mit einem Verfahren.

Die Indexierung wurde bereits unter der letzten rot-schwarzen Bundesregierung diskutiert, Türkis-Blau zog die Änderung schließlich durch und erwartet sich Einsparungen von 114 Millionen Euro pro Jahr. Im Vorjahr wurden 253,2 Millionen Euro an Beihilfen ins Ausland bezahlt.

Für in Österreich tätige Arbeitnehmer, deren Kinder im EU-Ausland leben, wird die Familienbeihilfe seit 1. Jänner 2019 „indexiert“. Das bedeutet, dass der Betrag den örtlichen Gegebenheiten angepasst wird. In Hochpreis-Ländern wird sie dadurch höher, für Arbeitnehmer aus osteuropäischen Ländern gibt es Einbußen. Indexiert wird auch der Kinderabsetzbetrag.

Fast 215 Millionen Euro flossen in vier Länder

Rund 125.000 Kinder sind von einer Kürzung betroffen. Die meisten von ihnen leben in Ungarn (38.700), der Slowakei (27.180) sowie Polen (14.865) und Rumänien (14.213), in diese Länder flossen zuletzt fast 215 Millionen Euro.

Für Familien in diesen Länder gibt es Einbußen. Während in Österreich für ein 0- bis zweijähriges Kind 114 Euro Familienbeihilfe gezahlt werden, sind es für ein Kleinkind in Bulgarien künftig 51,30 Euro. Auch in Rumänien und Polen sind es ähnlich große Unterschiede. Weniger Familienbeihilfe wird auch für in Deutschland lebende Kinder gezahlt, die Differenz beläuft sich hier aber nur auf 3 Euro.

Etwas mehr Familienbeihilfe gibt es unter anderem in Irland (132,92 statt 114 Euro für 0- bis Zweijährige) und in Luxemburg (134,52 Euro). In die Schweiz müssen aufgrund der Indexierung in dieser Gruppe 173,28 Euro gezahlt werden.

Eine etwas höhere Leistung gibt es auch für Kinder in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich und Island. Auch in den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Großbritannien wird eine höhere Familienbeihilfe gezahlt. Betroffen sind davon die Eltern von rund 400 Kindern, geht aus einer Auflistung des Familienministeriums hervor.