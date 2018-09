Familienbonus ist „mehr als ein Meilenstein“

Mit Familienministerin JULIANE BOGNER-STRAUSS sprach HERBERT SCHICHO

274 Tage ist sie nun als Ministerin für Familien, Frauen und Jugend zuständig und es macht ihr „total Spaß“.

bezahlte Anzeige

VOLKSBLATT: Sie kommen von einem Weinbaubetrieb in der Südsteiermark. Wie gut wird der heurige Jahrgang?

BUNDESMINISTERIN JULIANE BOGNER-STRAUSS: Ich hoffe super. Das Wetter hat bei uns gepasst, wir haben zwar im Vergleich zum Norden von Österreich in der Südsteiermark sehr viel Regen gehabt, aber wir haben einen sehr hohen Zuckergrad und durch den Regen haben wir auch noch die Säure bekommen. Ich habe gerade mit meinem Bruder telefoniert, die Ernte ist voll im Laufen und alles bestens.

Sie haben schulpflichtige Kinder. Den Schulstart gut über die Bühne gebracht?

Der Große kommt jetzt in die Maturaklasse und der Kleinste hat heuer mit der Schule begonnen und dem taugt die Schule total. Die Mittlere machte jetzt die letzte Volksschulklasse. Beim Schulstart war es problemlos.

Sie sind nun seit exakt 274 Tagen Ministerin, den Einstieg in die Politik schon einmal bereut?

Nein. Noch nie. Es macht mir total Spaß. Ich gebe zu, manchmal sind die Tage schon recht lange.

Mit Jahreswechsel wird der Familienbonus in Kraft treten, ist dieser ein familienpolitischer Meilenstein?

Mehr als ein Meilenstein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man steuerzahlende Familien auch entlastet. Besonders wichtig ist, dass die Familien auch davon wissen, damit sie das Geld auch abholen. Es gibt zwei Möglichkeiten den Familienbonus zu nutzen, entweder über die Lohnverrechnung beim Arbeitgeber oder über die Arbeitnehmerveranlagung. Es geht aber trotzdem viel einfacher als bisher, wo man nur mit Rechnungen die Kinderbetreuungskosten für Unter-10-Jährigen abschreiben konnte. Das war vielen zu aufwändig und das Geld wurde nicht abgeholt. Das ist jetzt einfacher und geht auch länger. Der Familienbonus gilt für alle Kinder, für die man Familienbeihilfe bezieht.

Hoffen Sie, dass die Kritiker jetzt durch die Kraft des Faktischen überzeugt werden?

Die Opposition lebt von der Kritik. Aber bei den Menschen glaube ich schon, dass sie überzeugt werden. Es profitieren ja fast alle Kinder.

Und was wird der nächste Meilenstein?

Wir wollen auf jeden Fall noch den Familienlastenausgleichsfonds reformieren, das wollen wir nun als nächstes anpacken.

Sie wurden von den ÖVP Frauen als Bundesleiterin designiert. Was hat das für Sie für eine Bedeutung?

Das ehrt mich und ich habe mich extrem gefreut. Ich bin mir aber des Aufwandes und der Mehrarbeit bewusst. Aber ich glaube, dass wir gemeinsam viel umsetzen können.

Wo wollen Sie bei den ÖVP Frauen Akzente setzen?

Im Moment bin ich gerade in den Bundesländern unterwegs und versuche gerade auch die Schwerpunkte abzuholen. Aber es geht immer um die wirtschaftliche Unabhängigkeit, es geht um die Schließung von Gender-Pay-Gap und um Gewaltprävention. Und natürlich geht es auch darum, dass wir in der Politik mehr Frauen nach vorne bekommen. Derzeit gibt es zum Beispiel rund sieben Prozent Bürgermeisterinnen — da haben wir noch viel Aufholbedarf. Mit dem Reißverschlusssystem sind wir auf einem guten Weg, aber mit Luft nach oben.

Ebenfalls in Kürze wird das Frauenvolksbegehren aufgelegt. Wie weit sind wir bei der Gleichberechtigung?

Als Wissenschaftlerin bin ich gerne evidenzbasiert. Und laut EU-Studie liegt Österreich auf einer Skala von 1 bis 100 bei 63, das ist unter dem EU-Schnitt von rund 66. Am Papier ist die Gleichstellung gegeben, aber bei den Löhnen sieht man den Unterschied. Wir müssen mehr Frauen in Führungspositionen bringen. Hier gilt es die Männer zu überzeugen, auch Verantwortung für Familie und Kinder zu übernehmen. Damit Frauen auch die Chance bekommen, ihr Potential auszuschöpfen.

Der Sommer war auch geprägt vom Gefeilsche über die 15a-Vereinbarung zur Kinderbetreuung. Kann man nun sagen: Ende gut, alles gut?

Im Endeffekt bin ich mit dem Ergebnis total zufrieden. Wir nehmen jetzt mehr Geld in die Hand, nach Kriterien, die mir ganz wichtig waren – Fokus auf Unter-3-Jährige und Flexibilisierung bei den Öffnungszeiten, einem klaren Wertekatalog und dem Kopftuchverbot. Es war halt ein Verhandeln und im Endeffekt steigen alle gut aus.

Oberösterreich ist beim Jugendschutz ausgeschert und hat die strengeren Ausgehzeiten belassen. Wird es noch einmal Ihrerseits einen Anlauf geben, den Jugendschutz bundesweit zu vereinheitlichen?

Es ist bedauerlich, gerade für die Jugendlichen. Nach 30 Jahren schafft man endlich einen gemeinsamen Beschluss und dann schert ein Bundesland aus. Und es war für mich absolut nicht nachvollziehbar. Aber ich werde versuchen weiter Gespräche zu führen und hoffe, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Aber wir haben viel geschafft, denn es geht ja nur mehr um die eine Stunde bei der Ausgehzeit.

Zur Person

Die dreifache Mutter Juliane Bogner-Strauß wurde in Wagna geboren und wuchs in der Südsteiermark auf, das elterliche Weingut haben die beiden Brüder übernommen. Studiert hat die 46-Jährige mit ausgezeichnetem Erfolg Chemie und sich habilitiert im Bereich Molekularbiologie und Genomik. An der TU Graz war sie ab 2014 Assoziierte Professorin am Institut für Biochemie. Seit 18. Dezember 2017 gehört sie der Bundesregierung Kurz als Ministerin für die Agenden Frauen, Familie und Jugend an.