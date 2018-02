Familiendrama: Enkel legte Geständnis ab

SEIERSBERG – Nach der familiären Bluttat im steirischen Seiersberg im Bezirk Graz-Umgebung in der Nacht auf Montag hat sich der verhaftete Enkel (22) des 78-jährigen Todesopfers in der Einvernahme geständig gezeigt. Der junge Mann – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – gab laut Polizei zu, seine im Schlafzimmer schlafende Großmutter durch Ersticken mit einem Polster vorsätzlich getötet zu haben. Dies bestätigte auch die Obduktion.

Zur Verletzung seines 75-jährigen Großvaters gab der Verdächtige an, dass dieser ihn an der Tötung seiner Großmutter hindern wollte, woraufhin er ihn mit einem Handbesen mehrmals auf den Kopf geschlagen habe. Der Mann sagte aus, dass es in seiner Kindheit zu traumatischen Erlebnissen gekommen sei und er dafür unter anderem seine Großeltern verantwortlich mache. Der Beschuldigte wird nun in die Justizanstalt Graz Jakomini eingeliefert. Laut Polizei deckt sich das Geständnis des mutmaßlichen Täters mit der Spurenlage.

Doppelmord: Mutter in künstlichem Tiefschlaf

Im Fall der Bluttat von St. Stefan (Bez. Südoststeiermark) vom Samstag ist die 75-jährige Mutter des Täters (51) nach wie vor im künstlichen Tiefschlaf. Den Obduktionsergebnissen zufolge sind die Schwester und der Bruder an mehrfachen Hieben mit einem Küchenbeil gestorben.