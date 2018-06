Familienfest mit Spitzensportlern

Bei der UNION-Leichtathletik-Gala am Sonntag wartet ein feines Programm

Pünktlich um 12.15 werden auch heuer wieder etliche Fallschirmspringer auf der Anlage des Sportkompetenzzentrums der UNION in der Linzer Wieningerstraße landen. Der spektakuläre Auftakt wird freilich nicht der einzige Höhepunkt des bunten Sportnachmittags bleiben. Die UNION-Leichtathletik-Gala, eines von vier Austria-Top-Meetings, wird am Sonntag wieder die heimischen Spitzenathleten nach Linz bringen. Allen voran wird Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger (ÖTB OÖ LA) etliche Bestmarken angreifen, den Stadionrekord auf der UNION-Anlage hält er ebenso, wie den österreichischen Rekord. Bei 68,98 Metern liegt die Bestleistung des Kraftlackels aus dem Innviertel, beim Diamond-League-Meeting in Stockholm (SWE) letzten Sonntag flog seine Scheibe 66,25 Meter weit.

Einen „ungewöhnlichen“ Rekordversuch wird Susanne Walli (TGW Zehnkampf Union) unternehmen. Die Bestmarke aus 1978 über die 300 Meter soll fallen, eine „kaum gelaufene Distanz“, sieht Walli die 38,11-Sekunden-Hürde schon fallen.

Mit Lucija Pokos (CRO, 200 Meter), Andrea Ivanicevic (CRO, 100 m Hürden), Tina Sutej (SLO, Stabhoch), Anna Kielbasinska (POL, 400 m), oder Karel Zalewski (POL, 400 m) sind gleich etliche Olympiastarter und Nachwuchs-Weltklasseathleten am Start.

Beim sportlich verbrämten Familienfest auf der Anlage des UNION Sportkompetenzzentrums am Sonntagnachmittag ist nicht nur Freier Eintritt, auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

aha