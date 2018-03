Farbenlehre

Noble Zurückhaltung war gestern! Die Designer haben ihre Liebe zu viel Farbe wiederentdeckt und sehen uns diesen Frühling/Sommer am liebsten in strahlenden Tönen oder zarten Nuancierungen. „Mehr ist mehr“ lautet hier die Devise. Das macht Lust auf Sonnentage und Fröhlichkeit. Also – nichts wie ran an die neuen Farbteile.

Text: Martina Rieder-Thurn

Pudrige Pastelle werden diese Saison von Kopf bis Fuß getragen. Die Allover-Looks wirken besonders edel und modern in fließenden Stoffen, pfiffig-jung mit sportlichen Details wie aufgesetzten Taschen und edel-elegant im angesagten Hosenanzug-Look. Für den besonderen Auftritt dürfen Kleidchen in Zitronengelb, Hellblau und Apricot zusätzlich mit Glitzerfäden durchzogen sein. Besonders stylisch wirkt die Regenbogen-Variante, bei der alle Farben in einem Kleidungsstück in Perfektion vereint sind. Wunderschön! Wichtig dabei ist: Achten Sie besonders darauf, dass der jeweilige Pastellton zu Ihrer Haut und zur Haarfarbe passt: Kühles Rosé, Zitronengelb, Hellblau und Flieder stehen Brünetten und aschigen Blondinen mit rosiger Haut besonders gut. Apricot und wärmeres Blau passen gut zu Rotblonden mit goldiger Haut.

Leuchtende Töne

Die Sonne kann aber auch noch kräftiger leuchten: Sonnen-Gelb, Leucht-Orange und Power-Rot strahlen diese Saison um die Wette. Informierte suchen sich eine kräftige Farbe aus und tragen diese von Kopf bis Fuß in einem Ton, Individualistinnen setzen auf spannende Farbkombinationen und kombinieren Strahlegelb mit Grasgrün. Klare, schlichte Schnitte und wenig Accessoires bringen die einzelnen Farben noch stärker zum Strahlen. Aber auch raffinierte Ärmel- und Saumdetails am sommersonnengelben Kleid sind nicht verkehrt. Wem der Komplettlook im Knallfarbenton zu viel ist, der beginnt mit leuchtenden Accessoires und trägt Handtasche, Schuhe oder die neuen, angesagten Seidentücher knallbunt.

Weißes Strahlen

Der strahlend-weiße Allover-Look macht auch vor diesem Sommer nicht halt. Denn was wäre ein Sommer ohne Weiß! Volants, Spitze und Lochstickereien in der strahlenden Nichtfarbe lassen die Trägerin sehr feminin wirken. Perfektes Grundelement ist dabei die weiße Bluse. Pfiffige Details wie eine sehr hohe Rocktaille bringen die Extravaganz der Trägerin noch mehr zum Ausdruck. Und zum Meeting wird das Kostüm, der Hosenanzug oder die fließende Hose mit Edelbluse in Weiß getragen.

Schwarzes Rauschen

Schwarz im Sommer? Ja, gerne! Vor allem, wenn die Stoffe nicht blickdicht sind, sondern transparente Details vorweisen, wird aus der dunkel-düsteren Nichtfarbe ein sommerliches (Abend)Highlight. Cut Outs an Armen, Beinen oder Taille sind diesen Sommer ein Muss und setzen die Trägerin interessant in Szene. Dazu sollte unbedingt Wäsche im selben Ton getragen werden. Die Schnitte sind meist schlicht und ohne verspielte Details. Es gibt aber auch Ausnahmen für Extravaganz-Liebhaberinnen. Die setzen auf Ballonärmel, Lederlook und Zippdetails beim Schwarz-Outfit.

