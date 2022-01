Fast 11.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Mit Schulbeginn am Montag hat die Corona-Variante Omikron Österreich weiter fest im Griff.

10.804 Neuinfektionen wurden laut Gesundheits- und Innenministerium innerhalb von 24 Stunden eingemeldet. Ähnliche Montagswerte gab es Mitte bzw. Ende November, der einen Lockdown in ganz Österreich nach sich zog. Nach den Weihnachtsferien wurde auch wieder viel getestet, jedoch nicht rekordverdächtig.

Von Sonntag auf Montag wurden insgesamt 634.778 Tests gemacht. Der Großteil, nämlich 539.085, waren aussagekräftige PCR-Tests. Die meisten PCR-Tests, nämlich fast 30 Prozent bzw. 157.954, wurden in Wien gemacht.

Die Positiv-Rate der PCR-Tests in Österreich beträgt bereits zwei Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche mit 1,9 Prozent.

Somit stieg die Zahl der aktiven Fälle weiter kräftig an. Am Montag laborierten 77.047 Menschen an einer SARS-CoV-Infektion. Das sind um 7.290 mehr als am Tag zuvor. Vor einer Woche, am 3. Jänner waren es noch 34.330 aktive Fälle.

Die derzeitige Zunahme der Neuansteckungen liegt weit über dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage mit 8.771 Fällen. Zuletzt waren die Montagswerte im November ähnlich hoch.

Am 15. November wurden 11.889 Neuansteckungen gemeldet, am 22. November waren es sogar 13.806. Der bisher höchste 24-Stunden-Wert bei den Neuinfektionen wurden am 19. November mit 15.809 Fällen gemessen.

Auch die Zahl der Krankenhaus-Patientinnen und -Patienten stieg wieder. Derzeit liegen 935 Personen wegen einer SARS-CoV-2-Infektion im Spital, das sind um 24 mehr als am Vortag. 264 Menschen müssen wegen Covid-19 intensivmedizinisch betreut werden. Diese Zahl ging seit Sonntag um zwei und innerhalb einer Woche um 56 Patienten zurück.

Sieben Todesfälle sind seit Sonntag zu beklagen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 96 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit ihrem Ausbruch 13.855 Tote in Österreich gefordert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt in Österreich 687,3 Fälle pro 100.000 Einwohner. Das Bundesland mit der höchsten Inzidenz ist derzeit Salzburg mit 1.409,8, gefolgt von Tirol mit 1.220,9, Wien mit 919, Vorarlberg mit 628,7, Oberösterreich mit 524,3, Niederösterreich mit 508,7, Kärnten mit 394,1, die Steiermark mit 365,9 und das Burgenland mit 279.