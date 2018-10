Fast 150 Verletzte bei Überschwemmungen am Kaukasus

KRASNODAR — Bei Überflutungen im Süden Russlands sind mehr Menschen zu Schaden gekommen als bisher angenommen. Die Behörden sprachen gestern von 145 Verletzten.

Am Samstag war die Rede davon gewesen, dass 50 Menschen nach den heftigen Regenfällen in der Region Krasnodar am Kaukasus in Spitälern behandelt werden mussten. Sechs Menschen starben, zwei Bewohner werden noch vermisst.

Bei den Unwettern waren in den vergangenen Tagen etwa 30 Orte überschwemmt worden. Die Rettungskräfte berichteten von 2400 überfluteten Gebäuden. In der Region am Schwarzen Meer wurde der Notstand ausgerufen. Eine Stadt mit 60.000 Einwohnern war den Berichten zufolge noch am Sonntag ohne Wasserversorgung.

Autobahnen und Eisenbahnlinien wurden beschädigt. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach am Samstag von erheblichen Schäden. Den Betroffenen soll nun auch finanziell geholfen werden. Rettungskräfte versorgten sie mit Wasser und Lebensmitteln.