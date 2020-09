Fast 16.000 neue Corona-Infektionen in Frankreich

In Frankreich haben sich binnen 24 Stunden fast 16.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Seit Mittwochabend seien 15.797 neue Infektionsfälle registriert worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Am Vortag war ein neuer Rekord mit 16.096 Infektionen verzeichnet worden. Seit Donnerstag wurden zudem 56 neue Todesfälle in Krankenhäusern registriert.

Mit über 31.600 Corona-Todesfällen ist Frankreich nach absoluten Zahlen eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Europas. In Deutschland sind seit Freitag 2.507 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Wie das Robert-Koch-Institut am Samstag mitteilte, liegt die Gesamtzahl nun bei 282.730. Neun weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden. Die vom RKI errechnete Zahl der Todesfälle stieg damit auf 9.452.