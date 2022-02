Faszinierende Konzerte, große Dirigenten

Unter dem Motto „Visionen — Bruckner und die Moderne“ hat Dietmar Kerschbaum am Donnerstag das Programm des Internationalen Brucknerfestes 2022 vorgestellt. Es ist die fünfte Ausgabe seiner Intendanz und findet vom 4. September bis 11. Oktober 2022 statt.

Mit insgesamt 33 Veranstaltungen an zehn Spielstätten und drei Klangwolken ist das traditionelle Fest seit Bestehen des Brucknerhauses 1974 ein kulturelles wie künstlerisches Aushängeschild der Stadt, das sich dadurch von Jahr zu Jahr immer mehr seines größten Landessohnes bewusst wurde.

Bruckner neu zu erfinden wurde die Devise, der man auch heuer die Treue hält auf einer Entdeckungsreise durch den Kosmos von Leben und Werk des Komponisten Bruckners. Um den genius loci wurden aber wieder neue Themen aufgegriffen, neue musikalische Welten geöffnet, um auch der Modernität des Meisters und seinem Einfluss auf die Nachwelt Rechnung zu tragen.

Dabei sind viele Überraschungen vorprogrammiert, Spannungen garantiert, fast unglaublich neu zu entdeckende Sichtweise seines Schaffens im Kontext mit anderen Komponisten für 2022 aufgegriffen. Alles das ermöglichen faszinierende Orchesterkonzerte mit großen Dirigenten.

Brucknerfest-Debüt von Christian Thielemann

Als Pars pro toto ist die schon lange in Linz erwartete Sächsische Staatskapelle Dresden zu nennen unter dem Dirigat von Christian Thielemann, die Prominenz aus der Orchesterreihe kommt auch von Franz Welser-Möst am Pult seines Cleveland Orchestra.

Das viel beschäftigte Bruckner Orchester unter Markus Poschner darf natürlich nicht fehlen und wird dem „Adagio Nr.2“ zu Bruckners Sinfonie Nr. 3 in dem selten so gewählten Programm Schnittkes Sinfonie Nr. 2 (St. Florian) gegenüberstehen.

Kammermusik mit Hochkarätern

Das Kammermusik-Programm kann sich hören lassen mit dem Fauré- oder dem Minetti-Quartett, aus der Weltspitze am Klavier kommen Martha Argerich & Lilya Zilberstein mit einem wegen der Pandemie nachgeholten Konzertabend und Alexander Melnikov mit einem Schostakowitsch-Programm. Bruckner als Liedkomponist gehört auch ins Brucknerfest, ehren wird ihn elitär der erfolgreiche Starbariton Ludwig Mittelhammer.

Unverzichtbar im Programm setzt der Linzer Schauspieler Wolfgang Böck als bereits fünfte Folge seine Reihe in der Rolle Bruckners fest. Ein Orgelkonzert von Hansjörg Albrecht, Gastspiele vom Prager Philharmonischen Chor im Mariendom oder ein Chor- und Orchesterkonzert vom Chorus sine nomine haben bei Bruckner und seinem Fest geradezu Pflichttermine.

Wie so manche Neuigkeit ist auch die Beteiligung der Kunstuniversität Linz am Brucknerfest mit mehreren Aktionen an freien Plätzen ein Gewinn, die erstmals stattfindenden Bruckner Beats in der Tabakfabrik, eine Vernissage von Helga Traxler mit Fotografien oder die Biografischen Bruckner-Bilder, ein Wissenschaftliches Symposium in Kooperation mit der Bruckneruni.

Auftakt ist am 4. September (18 Uhr) in der Pfarrkirche in Ansfelden, dem Geburtsort Bruckners, genau an seinem Geburtstag mit seinem einzigen Streichquintett und einem Quintett von Heinrich Kaminski, 20 Jahre nach dem Tod des Meisters komponiert. — Jetzt braucht es nur noch den Segen Gottes (wem gebührte er mehr als Bruckner), damit alle diese Programm-Pläne, mit viel Mut und Optimismus erstellt, im heurigen Herbst verwirklicht werden können. Das Brucknerfest 2021 konnte mit einer 80-prozentigen Auslastung durchgeführt werden, wie Intendant Kerschbaum stolz im Rückblick erwähnte.