„Fatale“ EU-Entscheidung

Österreich strebt Nichtigkeitsklage gegen Taxonomie an

Die EU-Kommission stuft Atomkraft und Gas als nachhaltige Brückentechnologien für Finanzinvestitionen ein. Mit der sogenannten Taxonomie legt die Kommission fest, welche Finanzinvestitionen künftig als klimafreundlich gelten sollen.

„Ein wichtiger Schritt“, erklärte Kommissarin Mairead McGuinness: „Die EU hat sich verpflichtet, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, und dazu müssen wir alle verfügbaren Mittel nutzen.

Das Inkrafttreten der neuen Regeln zum 1. Jänner 2023 ließe sich verhindern, wenn 20 der 27 EU-Staaten mit mindestens 65 Prozent der EU-Gesamtbevölkerung oder eine Mehrheit im EU-Parlament dagegen stimmen.

Kritik aus Österreich

Erwartungsgemäß kritisch hat Österreich darauf reagiert. „Wir müssen die Klimakrise gemeinsam meistern. Und dabei wird Technologie ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg für ein gutes Leben der kommenden Generationen sein. Aber sicher nicht Atomenergie. Denn diese ist erwiesenermaßen weder nachhaltig noch sicher“, erklärte Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

„Atomkraft ist weder ‚grün‘ noch nachhaltig. Ich kann die Entscheidung der EU nicht nachvollziehen“, ließ auch Bundeskanzler Karl Nehammer wissen. Österreich setze weiterhin auf den Ausbau erneuerbarer Energieträger.

„Die EU konterkariert die Agenda des Green Deals“, meinte Finanzminister Magnus Brunner. „Wir bedauern die Entscheidung zur Taxonomie-Verordnung der EU-Kommission.“

Nichtigkeitsklage

Österreich werde in den in den nächsten Wochen rechtliche Schritte vorbereiten und wolle mit einer Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof vorgehen, kündigte Klimaministerin Leonore Gewessler an. Formal gebe es eine viermonatige Frist für den EU-Rat und das Europaparlament, um den Rechtsakt zu prüfen. Im Rat werde es die erforderliche qualifizierte Mehrheit gegen die Taxonomie nicht geben, räumte die Ministerin ein.

Geschlossenen Widerstand kündigten die österreichischen EU-Abgeordneten an. Wie Othmar Karas (ÖVP), Vizepräsident des Europaparlaments, mitteilte, würden „alle Einspruch gegen die Pläne einlegen“.

„Ein fatales Signal“, erklärte auch Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament. „Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir eine grüne Zukunft predigen und zugleich Investitionen in rückwärtsgewandte, radioaktive Technologien fördern.“ Die Oberösterreicherin ergänzte: „Der Ausbau von erneuerbaren Energien ist der absolut richtige Schritt. Allerdings werden wir eine Übergangstechnologie brauchen, um unsere ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen. Dafür sehen wir den Einsatz von Erdgas als geringeres Übel an, schon allein deswegen, weil die bestehende Infrastruktur auch für erneuerbare Energiequellen genutzt werden kann.“