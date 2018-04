Fataler Irrtum: Fettbrand mit Wasser bekämpft

LINZ — Ein Fettbrand hat Montagnachmittag in einer Wohnung in Linz zu einer explosionsartigen Verpuffung geführt — und das nur, weil die Bewohnerin falsch reagiert hatte. Der 20-jährigen Frau war die Fritteuse in Brand geraten. Als erste Reaktion versuchte sie die Flammen mit Wasser zu löschen. Ein fataler Fehler, durch die entstandene Druckwelle stürzte sogar eine Mauer ein. Küche und Stiegenhaus wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Frau erlitt beim Löschversuch Verbrennungen an der Hand. Ein Bautechniker stufte die Wohnung als unbewohnbar ein.

Am besten Deckel drauf

Fettbrände mit Wasser zu löschen habe fatale Wirkungen, warnt Manfred Hübsch, der Leiter der Brandursachenermittlung bei der Brandverhütungsstelle vor solchen Maßnahmen. Die Folge seien ein Feuerball und eine Druckwirkung, die vor allem bei kleineren Räumen großen Schaden anrichten kann. Geraten eine Fritteuse oder eine Pfanne in Brand, sei es am besten, zum Deckel zu greifen, um die Flammen zu ersticken. Auch ein Feuerlöscher, der sich in jedem Haus befinden muss, sei ein probates Mittel. Zum Verwenden einer Löschdecke rät Hübsch nicht unbedingt, besonders nicht bei einem Fritteusenbrand, bei dem viel Öl im Spiel ist: „Mit dieser muss man üben, damit man sich nicht selbst verletzt“. Bei weniger Fett könne auch eine massive Lederjacke Abhilfe schaffen.