FC Barcelona vor Leihe von Kevin-Prince Boateng

Der deutsch-ghanaische Fußball-Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng steht unmittelbar vor einem Wechsel vom italienischen Erstligisten Sassuolo zum spanischen Tabellenführer FC Barcelona. “Barca, ich komme!”, sagte er am Montag dem Sender Sky Sport Italia. “Ich bin traurig, dass ich Sassuolo verlasse, aber es ist eine große Chance.”

Wie die Sportzeitung “Marca” berichtet, soll sich der 31-jährige von seinen Teamkollegen verabschiedet haben – um nun in der katalanischen Metropole den Deal perfekt zu machen. Barca wolle Boateng zunächst ausleihen und sich eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro sichern, hieß es weiter. Mit dem einstigen Hertha-, Schalke-, Tottenham- und AC-Milan-Akteur könnte Trainer Ernesto Valverde seine Mannschaft für die entscheidenden Spiele in Liga, Pokal und Champions League breiter aufstellen.