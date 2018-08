FC Bayern setzt zum siebenten Streich an

Es gilt als ausgemacht: Bayern München wird die deutsche Fußball-Bundesliga zum siebenten Mal in Folge (und insgesamt 29. Mal) gewinnen. Vor dem Start der 56. Saison hoffen Fans und Konkurrenz weniger auf ein Ende der Münchener Titelserie, sondern auf ein bisschen mehr Spannung bei der Jagd auf den Klub von ÖFB-Teamspieler David Alaba.

Hoffnungsschimmer Hoffenheim?

Wenige agieren so mutig, wie Julian Nagelsmann. „Ich strebe immer nach dem Maximalen. Und das Maximale ist der Titel“, sagte der Trainer, der mit dem Vorjahres-Dritten Hoffenheim heute (20.30 Uhr/live ZDF) in München Auftaktgegener ist. „Ich habe nicht gesagt, dass wir Meister werden, aber wir wollen es probieren“, so Nagelsmann. Sein Meistertipp lautet aber nicht Hoffenheim, sondern Leverkusen. „Das geht runter wie Bier“, sagte Torhüter Lukas Hradecky, der nach einer Kieferoperation aber vorerst von Ramazan Özcan (Ö) vertreten wird.

Mutige Leverkusener träumen von einem Titel

Julian Baumgartlinger erarbeitete sich in der Vorbereitung einen Stammplatz im Mittelfeld, dann riss im Pokal das Innenband. Der ÖFB-Teamkapitän fällt etwa zwei Monate aus. Mit Aleksandar Dragovic steht noch ein dritter Österreicher im Leverkusen-Kader.

Shootingstar Leon Bailey oder der DFB-Teamspieler Julian Brandt sprechen inzwischen sogar offen von einem Titel. „Du musst nicht durch Leverkusen laufen und erzählen: ‚Ich werde Meister, hole Pokal und Europa League’“, sagte Brandt. „Aber du kannst ruhig mal sagen dürfen: ‚Ich will das.’“

„Die Bayern haben schlicht den besten Kader“

Zurück bei Hoffenheims Noch-Trainer Nagelsmann, der ab kommender Saison RB Leipzig coachen wird: „Am interessantesten ist die Liga, wenn es 17 Bayern-Jäger gibt.“ Doch die anderen potenziellen Jäger geben sich eher kleinlaut. Domenico Tedesco (Schalke), beantwortete die entsprechende Frage trocken. „Da kann ich leider nicht sehr kreativ sein. Meister werden die Bayern, weil sie schlicht den besten Kader haben.“ In der letzten Saison trennten die Königsblauen, für die Guido Burgstaller elf Tore erzielt hatte, als Vizemeister 21 Punkte vom Champion.

Dortmunds Favre verlangt nach Neustart Zeit

Borussia Dortmund war in der Saison 2011/12 der letzte Meister vor den Bayern. Nach durchwachsenen Jahren investierte der BVB 70 Millionen Euro in neue Spieler (wie Witsel) und installierte Lucien Favre als neuen Hoffnungsträger. Der Schweizer Trainer soll die Schwarz-Gelben mittelfristig wieder zu einem Titelaspiranten machen. „Aber zumindest in dieser Saison müssen wir realistisch sein: Wir stehen vor einem sportlichen Neustart, der Zeit braucht – ziemlich sicher auch mehr als nur eine Transferperiode“, sagte Favre.