FC Blau Weiß trotzt SV Ried nach zweimaligem Rückstand Remis ab

Paradoxe Situation in der Ersten Fußball-Liga. Während Schlusslicht FC Blau Weiß keine Existenzängste mehr plagen, werden die Sorgenfalten von Titelkandidat SV Guntamatic Ried durch ein 2:2 (1:1) vor nur 2500 Zuschauern im direkten Duell immer im Linzer Stadion größer. Der Rückstand der zweitplatzierten Innviertler auf Tabellenführer Innsbruck wuchs damit nämlich auf vier Zähler an, zudem sitzt ihnen Wr. Neustadt wieder punktegleich im Nacken.



Von Roland Korntner

Mit Wacker Innsbruck (2:1 in letzter Minute in Wattens) und Wr. Neustadt (3:0 in Wien beim FAC) hatten die beiden Titelrivalen der SV Ried vorgelegt und die Innviertler damit unter Druck gesetzt. Dem hielten sie letztlich nicht stand, obwohl sie programmgemäß in Führung gingen.

Die erste Chance der Oberösterreicher fand der im Frühjahr noch erfolglose Top-Torjäger Seifedin Chabbi vor, sein Schuss ging allerdings hauchdünn am langen Eck vorbei (11.). Weil der Ball leicht abgefälscht war, ging die Partie immerhin mit einem Korner weiter und aus dem resultierte das 0:1 – Reifeltshammer verlängerte die Flanke von Kerhe per Kopf ins lange Eck.

Die Antwort der Hausherren ließ freilich nicht lange auf sich warten. Auf rechts bricht Kerschbaumer durch, nach seiner Flanke scheitert zunächst noch Hinum an Torhüter Gebauer, doch Koita staubt zum 1:1 (14.) ab. Wie schon in den letzten beiden Matches gegen Liefering und FAC kassierten die Rieder damit nach der Führung binnen kurzer Zeit den Ausgleich.

Die Gäste mühten sich weiter redlich, doch spielerisch gelangen wenige Aktionen wie die in der 27. Minute, doch nach einem Stanglpass von Walch vors Tor können die Blau-Weißen vor dem heranstürmenden Fröschl klären. Im Gegenzug prüfte Lüchinger Ried-Torhüter Gebauer (28.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig, der Aufstiegsaspirant zwar optisch überlegen, aber nur selten gefährlich wie bei einem Schuss von Durmus, der das Ziel aber verfehlt (53.). Somit musste wieder eine Standardsituation zur erneuten Führung herhalten. Pikkarainen legt Fröschl, den fälligen Strafstoß verwertete Wießmeier (60.).

Doch wieder dauerte es nur wenige Minute, bis der Gleichstand wieder hergestellt war. Nach einem Zweikampf und einer etwas ungeschickten Attacke von Grabher gegen Krainz gibt es wieder Strafstoß, den mit Lüchinger ausgerechnet eine Rieder Leihgabe humorlos in den Maschen versenkte (63.).

Weil in der Schlussphase Prosenik (69.), Takougnadi (79.) und Boateng (87.) für Ried und Hinum (93.) für Blau Weiß vergaben, blieb es beim Remis. Für die Innviertler das fünfte in Folge, womit der Rückstand auf Innsbruck schon vier Zähler beträgt. Und die punktegleichen Wr. Neustädter haben am Montag im Nachtragsspiel gegen Hartberg die Chance, an Ried vorbeizuziehen.

Auf der anderen Seite bleibt Blau Weiß damit Schlusslicht, weil es aber nicht genug aufstiegswillige Klubs aus der Regionalliga West gibt, entfällt die Relegation und auch der letzte Platz reicht heuer zum Klassenerhalt.

Blau-Weiß Linz – SV Ried 2:2 (1:1).

Tore: Koita (14.), Lüchinger (64./Elfmeter) bzw. Reifeltshammer (11.), Wießmeier (60./Elfmeter.

Blau Weiß: Hankic – Huspek, Haudum, Pikkarainen – Cvetko – Kerschbaumer, Hinum, Krainz, Schagerl – Lüchinger, Koita.

Ried: Gebauer – Kerhe, Reifeltshammer, Boateng, Marcos – Walch (72. Takougnadi) Wießmeier, Grabher, Durmus (72. Grgic) – Chabbi (68. Prosenik), Fröschl.

Gelbe Karten: Lüchinger, Koita, Hankic; Reifeltshammer.