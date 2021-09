FC Juniors OÖ: Auf Punktejagd in Horn

Nach der Länderspielpause geht es für FC Juniors OÖ in der siebten Runde der 2. Fußball-Liga am Freitag (18.30 Uhr) in Horn zurück auf den Rasen. „Wir wollen unbedingt punkten. Uns ist aber auch bewusst, dass es mit Sicherheit nicht leicht wird”, meinte Stefan Hirczy, Trainer der Paschinger.

„In unserer Preisklasse”

Horn hat nach sechs gespielten Ligarunden fünf Punkte mehr auf dem Konto als die Juniors. Vor der Länderspielpause setzte es jedoch eine 1:5-Niederlage für die Niederösterreicher gegen Lafnitz. „Sie hatten einen sehr guten Saisonstart, dennoch denke ich, dass sie in unserer Preisklasse sind. Das müssen wir halt am Rasen beweisen”, analysierte der Wiener.

Die österreichischen Nachwuchsnationalspielern, wie Lukas Jungwirth (U18), Eduard Haas, Sebastian Kapsamer, Dominik Weixelbraun (alle U19) oder Strahinja Kerkez (U21 Zypern) standen Hirczy seit dem letzten Ligaspiel am 27. August (2:2 gegen Blau-Weiß Linz) nicht mehr zur Verfügung.

Teamspieler sind zurück

Seit Mittwoch sind wieder alle Teamspieler zurück. „Keiner ist verletzt, aber bei der Belastungssteuerung müssen wir enorm aufpassen”, meinte der 32-Jährige und ergänzte: „Wir hatten noch nie so viele Teamspieler, das freut mich ungemein, aber Wettbewerbsvorteil ist es keiner”.

Aufgrund der vielen Abwesenden will Hirczy auch die 3:7-Testspielniederlage gegen Bundesliga-Kooperationsklub LASK nicht überbewerten. Für die Juniors steht am Spieltag noch die Aktivierung und ein gemeinsames Mittagessen in Pasching am Programm, bevor es zur Punktejagd nach Horn geht.

Von Daniel Gruber