FC Juniors OÖ: Heimspiel-Doppel vor der Brust

Für den FC Juniors OÖ steht in der 2. Fußball-Liga ein Heimspiel-Doppel am Programm. Bevor am 11. März Vorwärts Steyr zum direkten Duell im Abstiegskampf wartet, kommt am Freitag (18.30 Uhr) der GAK in die Raiffeisen-Arena nach Pasching. „Wir spielen zu Hause und brauchen die Punkte. Da ist egal, wer kommt”, stellte Juniors-Trainer Manuel Takacs klar.

„Jammern hilft nichts”

Das bittere 2:2 aus der Vorwoche gegen Dornbirn spielt in den Köpfen keine Rolle mehr. Takacs sieht seit dem Trainerwechsel nach dem 0:5 gegen Amstetten (30.10.2021) eine Entwicklung bei seiner jungen Mannschaft. In den fünf Spielen unter dem 36-Jährigen holte der Tabellenletzte drei Zähler. „Aber wir haben drei Führungen aus der Hand gegeben, zwei Mal sogar ein 2:0. Rechnet man die Punkte dazu, könnten wir ganz entspannt sein, aber jammern hilft nichts”, richtete Takacs den Fokus auf den GAK.

Die Grazer verfügen über eine „sehr routinierte Mannschaft mit hoher Qualität”. Auch wenn es zuletzt eine 1:3-Niederlage gegen die Young Violets setzte, rechnet Takacs auf Sicht mit dem Tabellen-Siebten wieder im Liga-Spitzenfeld.

Lazarett lichtet sich

Für die Juniors gilt es, vor allem auf Stürmer David Peham (sechs Saisontore) und den offensiven Mittelfeldspieler Mamadou Sangare (4) aufzupassen. „Sangare hat schon in der Salzburg-Akademie gezeigt, was er drauf hat”, warnte Takacs.

Personell lichtet sich das Lazarett bei den Juniors wieder etwas. Die „Corona-Boys” Kapitän Sebastian Wimmer und Alexander Mayr sind wieder zurück. Florian Aigner, Strahinja Kerkez und Stefan Radulovic sind durch den Trainingsrückstand am Freitag noch kein Thema, aber auf dem Weg zurück.

