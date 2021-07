FC Juniors OÖ: Hirczy bereits gut in Pasching angekommen

Seit 21. Juni schwingt beim Fußball-Zweitligisten FC Juniors OÖ Stefan Hirczy das Trainerzepter. „In den fast zwei Wochen wurde ich toll aufgenommen und habe mich schon gut in Pasching eingelebt”, sagte der 32-Jährige.

Akademie und LASK zur Kooperation

Die Übergabe von Vorgänger Andreas Wieland, der nun bei Bundesliga-Kooperationsverein LASK als Co-Trainer tätig ist, verlief reibungslos und von seinem neuen Klub ist Hirczy begeistert: „Ich habe einen tollen Trainer-Staff übernommen, die Spieler sind mit Dynamik und Intensität beim Training und die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr positiv.”

Aktuell ist der Juniors-Kader mit fast 30 Spielern noch etwas groß. „Da wird sich in den nächsten zwei Wochen sicher noch etwas tun und wenn nicht haben wir einige Varianten den Jungs beispielsweise in der Akademie Spielzeit zu geben”, betonte der Wiener die Kooperationsmöglichkeiten.

Belohnung für intensive Spielweise

Am Rasen wurden bereits die ersten inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt. Das Spiel gegen den Ball stand dabei im Mittelpunkt. Offensive Umschaltmomente sollten in Zählbares umgewandelt werden. Die Paschinger Kicker müssen sich für den Aufwand, den sie mit ihrer laufintensiven Spielweise erbringen, belohnen.

Im Test gegen Bundesligist Sturm Graz (0:6) stand Hirczy das erste Mal an der Seitenlinie. „Trotz des klaren Ergebnisses bin ich sehr zufrieden mit dem Match. Sturm ist ein toller Gegner und die Spieler haben in den direkten Duellen gesehen, was ihnen für die Bundesliga noch fehlt”, analysierte der Juniors-Trainer.

Am Donnerstag (18 Uhr) steigt in Ampflwang gegen die Würzburger Kickers aus der dritten deutschen Liga das nächste Testspiel für die Paschinger. Gespielt werden dabei zwei Mal 60 Minuten um möglichst viele Spieler und taktische Elemente ausprobieren zu können.

Von Daniel Gruber