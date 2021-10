FC Juniors OÖ: Kampf um jeden Zentimeter

Nach den vier „Brocken” Austria Lustenau (0:5), St. Pölten (1:3), Liefering (0:2) und Wacker Innsbruck (1:5) wird es für FC Juniors OÖ auch am 13. Spieltag der 2. Fußball-Liga nicht leichter. Das Team von Trainer Stefan Hirczy empfängt Amstetten zum Sonntagsmatinee (10.30 Uhr) in der Raiffeisen Arena in Pasching.

„Enormer Erfolgslauf”

„Auch wenn sie im Cup gegen Rapid (0:3/Anm.) verloren haben, kommen sie mit einem enormen Erfolgslauf”, führte Hirczy die Qualität des Gegners an. Amstetten gewann in der Liga die letzten drei Spiele zu Null und schonte im ÖFB-Cup am Donnerstag mehrere Leistungsträger, unter anderem ihren besten Scorer Roman Alin (zwei Tore/vier Assists). „Daran erkennt man, dass sie sehr viele gleichwertige Spieler mit starken Fähigkeiten haben”, erklärte der Juniors-Trainer.

Die Paschinger selbst kämpfen mit negativen Ergebnissen und Personalproblemen. Neben den Langzeitverletzten fehlen gegen den Tabellenfünften zusätzlich noch Haas, Philipsky, Kerkez, Radulovic (alle verletzt) und Keito Nakamura, der für die Juniors ein Unterschiedsspieler sein kann.

Weitere Stütze fehlt

Letztgenannter wurde aufgrund der dünnen Personaldecke bei Bundesliga-Kooperationsklub LASK nach zwei Spielen und einem Tor aus der zweiten Liga wieder zurückbeordert. Zusätzlich wird den Paschingern eine weitere Stütze fehlen, denn entweder Innenverteidiger Erwin Softic oder Stürmer Adam Griger nimmt neben Nakamura auf der LASK-Bank Platz.

Nichtsdestotrotz ziehen beim Tabellenvorletzten alle an einem Strang, zeigen die „richtige Mentalität” im täglichen Training und werden gegen Amstetten um „jeden Zentimeter kämpfen”.

