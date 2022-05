FC Juniors OÖ: Spitzenmannschaft wartet

Tabellenschlusslicht ist in Amstetten (4.) gefordert

In Amstetten steigt am Freitag (18.30 Uhr) für den FC Juniors OÖ das drittletzte Saisonspiel auf der Abschiedstour der 2. Fußball-Liga. „Seit dem Rückzug haben die spielerischen Leistungen sehr gut gepasst, leider haben wir uns zu selten auch mit Punkten belohnt“, analysierte Trainer Manuel Takacs, der den 4:3-Sieg gegen Liefering, aufgrund seiner Corona-Erkrankung von zu Hause aus mitverfolgte. Am Spieltag unternimmt der Coach den Versuch, sich erfolgreich freizutesten, um sein Team im Mostviertel zu unterstützen.

Der LASK-Kooperationsklub hat sich zum Ziel gesetzt, in der Endabrechnung noch vor Dornbirn zu landen. Dafür muss das Tabellenschlusslicht drei Punkte auf die Vorarlberger aufholen. „Das halte ich für realistisch“, meinte Takacs, der noch bis Ende Juni in Pasching Vollgas gibt, ehe es ihn als Akademie-Leiter zur Wiener Austria zieht.

„Zeit in Linz war richtig cool“

„Die Zeit in Linz war richtig cool und ich bin dem LASK sehr dankbar für das Vertrauen“, sagte der 36-jährige Burgenländer. Jetzt gehe es darum, dem neuen Technischen LASK-Direktor Ralf Muhr „keine Baustellen zu hinterlassen“. Bezüglich der Kaderplanung für die sehr wahrscheinliche Spielgemeinschaft „LASK Amateure/FC Juniors OÖ“ in der Regionalliga Mitte gab Takacs Empfehlungen ab.

Für die konkrete Umsetzung starten nun Radovan Vujanovic (LASK-Sportdirektor) und Dino Buric (Sportkoordinator) die Zukunftsgespräche mit den aktuellen Juniors-OÖ-Spielern.

Von Daniel Gruber