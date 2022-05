FC Juniors OÖ: Viel Freude und gute Stimmung

Paschinger empfangen Kapfenberg für letztes Heimspiel - Dritter Sieg in Folge als Ziel

Am Freitag (18.30 Uhr) trifft der FC Juniors OÖ im letzten Heimspiel der 2. Fußball-Liga auf Kapfenberg. Nach den Erfolgen gegen Liefering (4:3) und Amstetten (1:0) haben die Paschinger die Chance auf den dritten Sieg in Serie – dies gelang zuletzt im März 2019. „Dieser dritte Sieg in Folge muss auch unser Ziel sein“, erklärte Juniors-Trainer Manuel Takacs.

Rote Laterne abgegeben

Die beiden vollen Erfolge führten dazu, dass die Rote Laterne an Dornbirn abgegeben wurde. „Es ist wirklich überragend wie die Jungs agieren, wie viel Freude und positive Stimmung sie in jedem Training verbreiten und ich muss auch meinem gesamten Team und Co-Trainer Luca (Pavlovic/Anm.) Respekt zollen. Da habe ich im Winter einen guten Mann geholt“, schmunzelte Takacs, der die Saison mit einem guten Gefühl abschließen will.

Gegen Kapfenberg haben die Oberösterreicher, die die freiwillige Rückkehr in den Amateurfußball vor Wochen ankündigten, noch eine Rechnung offen. Im ersten Spiel unter der Leitung von Takacs kassierten die Juniors mit der letzten Aktion den Ausgleich. „Es war grundsätzlich ein sehr positives Spiel, aber wir hatten in dieser Saison einfach zu viele Unentschieden (10)“, zog der 36-Jährige eine erste Bilanz.

„Ins Rampenlicht gespielt“

Alleine acht Punkte wurden seit dem Trainerwechsel nach Führung verspielt. „Gibst du nur die Hälfte dazu, wärst du in einer viel entspannteren Situation“, erklärte Takacs, der hofft, dass jeder Spieler für sich die richtige Entscheidung im Sommer trifft. „Aber sie haben sich definitiv ins Rampenlicht gespielt und können jetzt noch 180 Minuten Eigenwerbung betreiben.“

Von Daniel Gruber