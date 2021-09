FC Juniors OÖ: „Werden alles für den Sieg tun”

Am Freitag (18.30 Uhr) empfängt der FC Juniors OÖ in der 2. Fußball-Liga mit den Young Violets Austria Wien ein ebenfalls spielstarkes und junges Team in der heimischen Raiffeisen Arena Pasching. Nach dem 1:1 gegen Horn am letzten Spieltag, dem dritten Unentschieden in Folge, will die Mannschaft von Trainer Stefan Hirczy in der achten Runde den Platz wieder als Sieger verlassen.

Mehr Ballgewinne im vorderen Drittel

„Ich erwarte ein ähnliches Match wie gegen Horn, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben und vielleicht machen die Young Violets Fehler, die wir ausnutzen können”, meinte Hirczy, der für das Spiel „sehr positiv gestimmt” ist und ergänzte: „Wir wissen, worauf es ankommt und werden alles für den Sieg tun.”

Die zweite Garde der Wiener Austria gewann zuletzt 2:0 gegen Vorwärts Steyr, hatte aber mit dem hohen Anlaufen des Gegners zeitweise Probleme und offenbarte in den Umschaltmomenten Räume. „Das würde uns entgegenkommen, aber wir brauchen wieder mehr Ballgewinne im vorderen Drittel”, erklärte der Juniors-Trainer.

Sulejmanovic kehrt zurück

Personell fehlt bei den Paschingern weiterhin Innenverteidiger Erwin Softic, Strahinja Kerkez fällt kurzfristig krankheitsbedingt aus. Dafür ist Mittelfeldspieler Mirsad Sulejmanovic wieder einsatzbereit. „Sule wird unserem Spiel definitiv gut tun”, freut sich Hirczy auf die Rückkehr des 23-Jährigen.

Von Daniel Gruber