FC Juniors OÖ: „Werden Reaktion zeigen“

Nach dem enttäuschenden Frühjahrsauftakt in der 2. Fußball-Liga gegen Rapid II (1:3) gilt es für den FC Juniors OÖ am Samstag (14.30 Uhr) in Dornbirn ein anderes Gesicht zu zeigen. „Natürlich haben wir uns das anders vorgestellt, aber Rapid ist abgehakt und ich bin zu 100 Prozent sicher, dass wir am Samstag die richtige Reaktion zeigen“, meinte Juniors-Trainer Manuel Takacs.

„Intensität lautstark gefordert“

Gegen die Wiener ließ das Tabellenschlusslicht über weite Strecken und vor allem in den Schlüsselszenen die nötige Intensität vermissen. „Das hat die Analyse auch noch einmal ganz klar gezeigt. Ich muss aber auch Rapid Respekt zollen. Sie sind einfach reifer aufgetreten“, erklärte Takacs, der seinen jungen Paschingern technisch-taktische Inhalte im Training unter der Woche vermittelt hat und auch „die Intensität immer wieder lautstark forderte“.

Das Match in Dornbirn ist ein weiteres „Sechs-Punkte-Spiel“ im Abstiegskampf. Die Vorarlberger haben zwei Zähler mehr am Konto als der LASK-Kooperationsklub und verloren ebenfalls zum Auftakt (0:4 gegen Amstetten). „Das Ergebnis täuscht ein wenig, denn meines Wissens hatten sie in der Vorwoche ziemliche Corona-Probleme“, sagte der Juniors-Coach.

Bisher einziger Saison-Sieg gegen Dornbirn

Im ersten Saison-Duell mit Dornbirn feierten die Oberösterreicher den bisher einzigen Sieg in der laufenden Spielzeit. Damit wie beim 5:2 erneut drei Punkte auf das Konto der Juniors wandern gilt es die Basics zu erledigen. „Wir müssen mit Leidenschaft und Entschlossenheit die Zweikämpfe annehmen und auch gewinnen. Ich kann den Jungs im Trainingsbetrieb nichts vorwerfen, aber jetzt heißt es am Tag X zu liefern“, forderte Takacs.

Personell plagen die Paschinger weiterhin zahlreiche Ausfälle. Zwar ist Innenverteidiger Erwin Softic (zuletzt Bundesheer-Grundausbildung) wieder geregelter im Training und ein Startelf-Thema für Samstag, doch Kapitän Sebastian Wimmer, Alexander Mayr (beide Corona), Mirsad Sulejmanovic, Stefan Radulovic, Dino Kovacevic, Florian Aigner und Strahinja Kerkez (alle verletzt oder Trainingsrückstand) fallen allesamt aus. „Natürlich ist das ärgerlich, aber wir werden trotzdem konkurrenzfähig sein“, suchte Takacs keine Ausreden.

Von Daniel Gruber