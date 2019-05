FCA und Renault gehen nun aufs Ganze

VW vor der Renault-Nissan-Allianz und Toyota, so lautete im Vorjahr die Rangfolge der weltgrößten Autohersteller. Diese könnte sich aber mit der nun konkreter werdenden Fusion von Fiat Chrysler (FCA) mit Renault-Nissan schlagartig ändern. Das italo-französische Konsortium käme auf knapp 16 Millionen verkaufte Fahrzeuge und wäre somit die neue Nummer eins.

Eine Fusion von FCA mit Renault-Nissan ist dabei durchaus sinnvoll, wie Automobil-Experte Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duisburg-Essen in einem Exposé, das dem VOLKSBLATT vorliegt, schreibt. Renault ist in Nordamerika de facto nicht vertreten und im boomenden asiatischen Markt spielt der französische Hersteller eine untergeordnete Rolle.

Fiat wiederum ist in Europa nur schwach aufgestellt, hat eine überalterte Modellpalette und zudem keine Elektroautos in der Pipeline. Durch die Fusion könnten laut Dudenhöffer nicht nur Synergien gehoben werden – Stichwort Fahrzeugentwicklung, Testcenter – die beiden Hersteller könnten sich zudem besser im internationalen Wettbewerb besser positionieren. Das ginge dann aber zu Lasten der kleineren europäischen Autohersteller wie etwa Ford.

FCA schlägt nach eigenen Angaben vor, dass beide Firmengruppen je die Hälfte an dem geplanten Gemeinschaftsunternehmen halten. Durch die Fusion erhoffen sich die Konzerne jährliche Einsparungen von fünf Milliarden Euro. „Der vorgeschlagene Zusammenschluss würde einen globalen Autohersteller schaffen, herausragend in Bezug auf Umsatz, Volumen, Rentabilität und Technologie“, teilte FCA mit.

Der Renault-Verwaltungsrat signalisierte gestern jedenfalls Interesse. „Der Verwaltungsrat hat nach sorgfältiger Prüfung des freundlichen FCA-Vorschlags entschieden, die Gelegenheit eines solchen Zusammenschlusses mit Interesse in Augenschein zu nehmen“, hieß es in einer Aussendung. Der Plan könne die Position der Renault-Gruppe in der Industrie stärken und zusätzlichen Wert für die Allianz schaffen, Ergebnisse der Prüfung würden zu gegebener Zeit mitgeteilt werden.

Die Aktien von Renault und Fiat Chrysler gingen gestern im Frühhandel dann gleich auf Höhenflug. Zuletzt tendierte das Papier des französischen Autobauers in Paris um 12,25 Prozent fester; die Fiat-Aktie verteuerte sich an der Mailänder Börse um 14 Prozent.ok