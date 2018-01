Fechtig weg: Fliegender Wechsel bei den Wings

Verteidiger nach Graz verliehen, US-Center Mark Naclerio verstärkt den Angriff — Kragl kehrt mit dem VSV am Freitag (19.15) nach Linz zurück

Von Tobias Hörtenhuber

Zwei heimische Verteidiger verleihen, einen stürmenden Legionär holen — so soll die Erfolgsformel der Black Wings Linz für die entscheidende Phase der Erste Bank Eishockeyliga lauten. Nach Gerd Kragl, der im Duell am Freitag mit dem VSV (19.15) als Gegner in die Keine-Sorgen-EisArena zurückkehrt, gaben die Linzer auch Bernhard Fechtig ab. Der 25-Jährige ist ab sofort für die Graz99ers spielberechtigt, das Leihgeschäft kann bei Bedarf aber im Laufe der Saison rückgängig gemacht werden. Mit diesen beiden Abgängen wurde punktemäßig der nötige Platz für einen Legionär im Kader geschaffen.

„Jung und hungrig“

Als „Ersatz“ landete am Donnerstag der US-Stürmer Mark Naclerio in München. „Wir brauchten einen Center für die dritte Linie, dafür mussten wir zwei Spieler abgeben“, erklärte Manager Christian Perthaler, der den 25-Jährigen persönlich vom Flughafen abholte, dem VOLKSBLATT. „Wir hoffen, dass wir mit ihm einen jungen und hungrigen Mann gefunden haben, der sich hier bei uns auch für die nächste Saison empfehlen kann.“ Die neue Nummer 67 kommt mit der Empfehlung von 24 Toren, 37 Assists in 76 Spielen der East Coast Hockey League nach Linz.

Der HC Znaim verstärkte sich mit Verteidiger Andre Lakos.