Federer kehrte mit Sieg in Madrid auf Sand zurück

Tennis-Star Roger Federer ist erfolgreich auf Sand zurückgekehrt. Der Weltranglisten-Dritte aus der Schweiz schlug am Montagabend beim Masters1000-Turnier in Madrid den Franzosen Richard Gasquet nach einer souveränen Leistung in nur 52 Minuten mit 6:2,6:3.

Federer, der sein letztes Turniermatch auf Sand davor vor drei Jahren in Rom bei der Niederlage gegen Dominic Thiem bestritten hatte, fand vom ersten Ballwechsel weg den Rhythmus und war klar überlegen. Im zweiten Durchgang leistete der Franzose zwar mehr Gegenwehr, den 18. Sieg Federers im 20. Direktvergleich konnte er allerdings nicht verhindern.