Federer mit glattem Wimbledon-Auftaktsieg – Stephens out

Titelverteidiger Roger Federer ist am Montag beim traditionellen Auftaktmatch auf dem Center Court mit einem glatten 6:1,6:3,6:4-Sieg gegen den Serben Dusan Lajovic in den Tennis-Grand-Slam von Wimbledon gestartet. Der 36-Jährige trifft in Runde zwei auf den Sieger der Partie zwischen dem Slowaken Lukas Lacko und den Franzosen Benjamin Bonzi. Federer strebt seinen neunten Wimbledon-Titel an.

Für US-Open-Siegerin und Paris-Finalistin Sloane Stephens gab es hingegen ein frühes Aus. Die US-Amerikanerin unterlag als Nummer vier der Kroatin Donna Vekic glatt 1:6,3:6. Stephens hatte nach dem Paris-Finale kein Vorbereitungsturnier auf Rasen gespielt.