Federer wahrte Semifinalchance bei ATP Finals

Roger Federer hat sich am Dienstag in seinem zweiten Spiel bei den ATP Finals deutlich gesteigert. Der 38-jährige Schweizer besiegte in London in der Gruppe “Björn Borg” den Italiener Matteo Berrettini mit 7:6(2),6:3 und hat damit nach der 5:7,5:7-Niederlage zum Auftakt gegen Dominic Thiem seine Semifinal-Chance gewahrt.

Für Thiem bedeutete dies vor dem abendlichen Match gegen Novak Djokovic (21.00 Uhr MEZ/live ServusTV, Sky), dass er gegen den Serben zwar gewinnen muss, um schon am Dienstag den Aufstieg ins Halbfinale zu schaffen. Er dürfte aber einen Satz abgeben.

Für den sechsfachen ATP-Finals-Champion Federer war es nach einem klaren Achtelfinalerfolg vor wenigen Monaten in Wimbledon der zweite Sieg im zweiten Match gegen den Finals-Debütanten.