Fegerl/Polcanova im WM-Mixed-Achtelfinale out

Die Vize-Europameister Stefan Fegerl und Sofia Polcanova sind bei der Tischtennis-WM in Budapest im Mixed-Achtelfinale ausgeschieden. Das ÖTTV-Duo musste sich in der Neuauflage des EM-Viertelfinales den Slowaken Lubomir Pistej/Barbora Balazova 1:4 beugen. Im Einzel schied Sofia Polcanova in der dritten Runde gegen Taiwans Topspielerin Chen Szu-Yu ohne Satzgewinn aus.

Österreichs Nummer 1 musste sich der Weltranglisten-24. glatt 0:4 (-11,-14,-4,-6) geschlagen geben. Im Achtelfinale sind damit nur noch Asiatinnen im Bewerb.

Bei den Herren spielt am Mittwoch noch Daniel Habesohn sein Drittrundeneinzel.