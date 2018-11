Feministin Rendi-Wagner will für die SPÖ in das Kanzleramt rennen

Die Sozialdemokraten übergaben am vergangenen Wochenende in Wels erstmals einer Frau die Führung und stimmten über neues Statut ab

Auch wenn sie im Normalfall noch rund vier Jahre als Oppositionschefin vor sich hat, hat die am Samstag in Wels mit 97,8 Prozent neu gewählte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner schon etwas anderes im Visier: Sie werde „rennen“, um die „erste Bundeskanzlerin dieser Republik zu werden“, versprach sie den rund 700 Delegierten. Wobei sie diesen vor der Wahl zur Vorsitzenden auch noch etwas anderes verriet: „Ich bin Feministin“, das solle jeder wissen.

Was — wenig überraschend — jeder in der gut einstündigen Bewerbungsrede öfter hörte, war geharnischte Regierungskritik. An den Bundeskanzler gerichtet fragte Rendi-Wagner „Lieber Sebastian, was hast du in all den Jahren eigentlich gemacht?“ Mit den Sozialpartnern wolle die türkis-blaue Koalition nicht kommunizieren, Experten nicht hören und nicht einmal ein Volksbegehren mit fast einer Million Unterschriften respektiere sie.

Neues Statut abgesegnet, aber SPÖ-Jugend murrte

Für mehr internen Ärger als erhofft sorgte dafür gestern das neue SPÖ-Parteistatut, das nach einem Mitglieder-Votum noch einmal geändert wurde und weniger Mitsprache für die Basis bringt als ursprünglich geplant.

Das passt den Jugendorganisationen der Partei gar nicht. Beim Parteitag blieb dazu ein Jugend-Antrag dann knapp in der Minderheit. In Gefahr war eine Mehrheit für das Statut letztlich nicht. Zu den beschlossenen Änderungen gehört, dass Langzeit-Funktionäre auf Bundesebene nur noch dann antreten dürfen, wenn sie eine Zwei-Drittel-Zustimmung in den Gremien haben. Diese werden übrigens durch die Reform deutlich verkleinert. So wird die Parteichefin künftig nur noch sechs Stellvertreter haben, derzeit sind es gleich 17.

Angenommen wurden von den Delegierten die übrigen vom Vorstand unterstützten Anträge, wenngleich nicht alle ohne Murren. Der Wertekompass, der als Basis für künftige Koalitionsverhandlungen dienen soll, erhielt relativ viele Gegenstimmen. Der Parteijugend missfiel, dass eine Regierungszusammenarbeit mit den Freiheitlichen nicht mehr dezidiert ausgeschlossen wird.

Das von den Landesparteichefs Peter Kaiser (Ktn) und Hans Peter Doskozil (Bgld) ausgearbeitete „Ausländerpapier“ der SPÖ ist hingegen mit breiter Mehrheit angenommen worden. Die Parteijugend störte hier das festgeschriebene Prinzip „Integration vor Zuzug“, letztlich gab es aber nur eine gute Hand voll Enthaltungen.