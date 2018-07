Ferienstart: Planung verhindert Staustress

Sechs letzten Bundesländer starten in die Ferien — Urlauber-Reisewelle auf den Transitrouten in den Süden am Wochenende

LINZ —Rund 650.000 Schüler in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, OÖ, Kärnten und der Steiermark sind nun in ihre neunwöchigen Sommerferien gestartet. Der Stress verlegt sich damit von den Klassenzimmern auf die Straßen. Da auch in Teilen Deutschlands und der Niederlande die Ferien beginnen, rechnen die Autofahrerclubs auf den Transitrouten mit Verzögerungen.

Vor allem am Samstag, müsse man auf in Richtung Süden mit sehr dichtem Verkehr rechnen, sagt Christian Ebner von der Asfinag. „Unser Tipp: Informieren Sie sich vorher genau über die Route und planen Sie ausreichend Zeit für die Fahrt sowie auch Pausen ein. Ohne Zeitdruck kommt man sicherer ans Ziel.“

Besondere Hotspots werden die Ostautobahn (A4) Richtung Ungarn, die Pyhrnautobahn (A9) im Bereich der Baustelle vor dem Tunnel Ottsdorf sowie vor dem Gleinalmtunnel, die A10, die Tauern-, die Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel und die A 13 im Bereich Innsbruck und vor der Grenze zu Italien sein. Infos: www.asfinag.at

Grenzkontrollen

„Die Situation an den Grenzen bleibt wegen der neuerlichen Verlängerung der Kontrollen unverändert. Im Verkehr Richtung Deutschland ist an den Übergängen Walserberg (A1), Kufstein-Kiefersfelden (A12) sowie Suben/Pocking (A8) jedenfalls mit Wartezeiten zu rechnen“, sagt Markus Achleitner, Leiter der ÖAMTC-Einsatzzentrale für OÖ und Salzburg. Programmierte Staupunkte sind immer auch die Verkaufsstellen für Mautkarten und Vignetten. „Wer sich diese schon vor Fahrtantritt besorgt, braucht zumindest keine Wartezeiten an den Ausgabestellen befürchten“, sagt Achleitner. Der ÖAMTC ist für dieses Wochenende gerüstet: „Wir werden je nach Tageszeit bis zu 40 Pannenfahrer gleichzeitig im Einsatz haben. Für Samstag rechnen wir allein in Oberösterreich mit rund 500 Pannenhilfen und Abschleppungen“, so Achleitner.