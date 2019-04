Fernduell führt Ried zu „harter Nuss“

Zehn Runden vor Schluss ist im Titelrennen der 2. Liga alles offen. Tabellenführer Wattens und Verfolger Ried sind nur mehr durch einen Punkt getrennt. Der Trend spricht derzeit klar für die Innviertler, die am Freitag (19.10) bei Schlusslicht SV Horn auch im sechsten Spiel unter Trainer Gerald Baumgartner ungeschlagen bleiben wollen. Wattens trifft auf Kapfenberg.

Seit Baumgartners Amtsantritt haben die Wikinger drei Siege und zwei Remis geholt, bei einem Torverhältnis von 12:3 dreimal zu Null gespielt und zuletzt zwei volle Erfolge in Serie gefeiert. Die Tiroler scheinen dagegen mit dem Druck nicht ganz klarzukommen: In fünf Runden im Frühjahr sprang ein Dreier heraus, bei drei Remis und der Pleite gegen Ried. „Natürlich schaut es momentan sehr positiv aus“, sagte Baumgartner, warnte aber: „Genau das ist das Gefährliche an der Sache. Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden.“ Gegner Horn beobachtete der Salzburger beim 1:1 in Steyr. „Sie werden alles hineinwerfen, um Punkte zu machen. Es wird eine harte Nuss, Horn zu knacken.“

An die Leistung vom 1:1 gegen Wattens will BW Linz beim FAC anschließen, da gelangen ja das erste Tor und der erste Punkt in der Rückrunde. Kapitän Manuel Hartl fehlt mit einer Knöchelverletzung mehrere Wochen, dafür kehren Martin Kreuzriegler nach seiner Sperre und Thomas Jackel zurück. Der FC Juniors OÖ hat ebenfalls am Freitag (19.10) Wiener Neustadt zu Gast.