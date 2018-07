Festnahme nach Messerattacke in Badner Bahn

Nach einer Messerattacke in einem Zug der Badner Bahn ist ein 36-Jähriger am Bahnhof Wien-Meidling festgenommen worden. Der Rumäne soll am Donnerstag einen Fahrgast im Gesicht verletzt haben. Der Verdächtige wurde am Sonntag – wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos – gefasst und in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF NÖ.

Vösendorfer Polizisten und Vertreter des Landeskriminalamtes Wien nahmen den Mann aufgrund von Hinweisen am Sonntag kurz nach 18.00 Uhr fest. Ebenfalls angehalten wurde ein Begleiter, der per Lichtbild gesucht worden war. Der Mann wurde als Zeuge vernommen, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit.

Der Verdächtige soll am Donnerstag gegen 22.30 Uhr mit der Badner Bahn Richtung Baden unterwegs gewesen sein und es verabsäumt haben, bei der Station Vösendorf-SCS auszusteigen. Weil er die Tür nicht mehr öffnen konnte, soll er in Rage geraten sein. Als ein Fahrgast aus dem Bezirk Mödling ihn beruhigen wollte, soll der Rumäne ein Messer gezückt und den 27-Jährigen im Gesicht verletzt haben. Der Mann stieg bei der Haltestelle Maria Enzersdorf aus. Der verletzte Fahrgast wurde in das Landesklinikum Baden gebracht.