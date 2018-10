Festnahme nach Mord an bulgarischer Journalistin

Die bulgarische Polizei hat im Zusammenhang mit der Ermordung der Journalistin Viktoria Marinowa einen Verdächtigen festgenommen. „Wir können mitteilen, dass ein Verdächtiger in Haft ist“, sagte eine mit den Ermittlungen vertraute Person. Nach Medienberichten soll es sich um einen Rumänen handeln, der auch die moldawische Staatsangehörigkeit haben soll.

Die Leiche Marinowas wurde am Samstag in einem Park am Donauufer in der Stadt Russe entdeckt, wo sie joggen gegangen war. Sie wurde vergewaltigt. Die Journalistin hatte eine Sendung in einem lokalen Kabelkanal moderiert. In der letzten Ausgabe hatte sie einen Investigativjournalisten aus Rumänien und einen aus Bulgarien zu Gast. Die beiden recherchieren über angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern in Bulgarien.