Feuer: Duo rettet Rollstuhlfahrerin

PEUERBACH — Zu Rettern wurden Mittwochabend zwei junge Männer bei einem Brand auf der Terrasse eines Hauses in Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) — sie konnten eine Rollstuhlfahrerin in Sicherheit bringen.

Lukas Ditzlmüller (21) und Dominik Gfölner (22) aus Waizen- kirchen waren mit ihrem Wagen zufällig in der Nähe, als sie schwarzen Rauch bei einem Haus aufsteigen sehen. „Uns war sofort klar, da müssen wir nachsehen“, erzählen die beiden im VOLKSBLATT-Gespräch.

Ihnen war die Gefahr gar nicht bewusst

Das war auch dringend nötig, denn: „Als wir ankamen, stand ein Mann im Freien, hatte die Feuerwehr schon alarmiert“, schildert der 21-Jährige. Doch dass sich seine Frau noch im Haus befand, dürfte den Senior (81) nicht allzu sehr beunruhigt haben — der alte Mann sei sich der Gefahr, in der sich die Frau befand, gar nicht bewusst gewesen. Also liefen die jungen Männer ins Haus, fanden die Bewohnerin vorm Fernseh-gerät, setzten sie in ihren Rollstuhl und brachten sie ins Freie.

„Sie hatte noch gar nicht bemerkt, dass es brannte“, zeigt sich der Retter verwundert. Im Freien haben sie die Gerettete dann zugedeckt, damit ihr nicht kalt wird, und auf die Einsatzkräfte gewartet. Polizisten waren die ersten vor Ort. Bis zum Eintreffen der Feuerwehrleute dämmten sie die Flammen auf der Terrasse, die den darüberliegenden Balkon schon recht nahe kamen, mit Feuerlöschern ein. Die Florianis löschten den Brand endgültig. Als Ursache wird eine in einem Plastikeimer entsorgte Zigarette vermutet.re