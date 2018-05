Feuer gelegt: Polizei jagt Zündler

LINZ — Ein Zündler hat in der Nacht zum Montag die Linzer Berufsfeuerwehr gleich zweimal nach Ebelsberg ausrücken lassen — jedes Mal brannte es im Bereich Achleitnerstraße, in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrhaus. Zunächst stand gegen 0.45 Uhr ein Papier-Container in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten rasch löschen. Eine Stunde nach der ersten Alarmierung kam der zweite Notruf: Zwei vor einem Mehrparteienwohnhaus abgestellte Behindertenmobile waren in Flammen aufgegangen. Ein Bewohner und dessen Mutter bemerkten den Brand und liefen ins Freie. Doch beim Öffnen der Haustüre kam es zu einer Stichflamme und die beiden erlitten Verbrennungen an den Unterarmen bzw. im Gesicht.

Beim Eintreffen der Löschteams hatte der Brand bereits auf das Eingangsportal bzw. die Fassade übergegriffen. „Das Stiegenhaus war stark verraucht und mehrere Personen machten sich in ihren Wohnungen bemerkbar“, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte mussten unter schwerem Atemschutz arbeiten. Weil es für die Bewohner sicherer war, mussten sie während des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben.

Brandexperten schlossen gestern aus, dass das Feuer, das rund 300.000 Euro Schaden verursacht hatte, durch einen technischen Defekt entstanden war. Die Polizei ersucht, verdächtige Wahrnehmungen zu melden.

re