Feuer in Schokoladenfabrik

250 Einsatzkräfte von 15 Feuerwehren kämpften Mittwoch Nachmittag gegen einen Großbrand in der in einem Bauernhof untergebrachten Schokoladenmanufaktur „Frucht & Sinne“ in Frankenmarkt (Bez. Vöcklabruck). Das Feuer war im obersten Stock — vermutlich bei der Hackschnitzelheizung — ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Wehren stand das Produktionsgebäude bereits in Vollbrand. Die Florianis konnten das Wohnhaus und ein Nebengebäude zwar retten, der Dachstuhl wurde jedoch schwer beschädigt. Fünf Personen wurden laut Rotem Kreuz leicht verletzt, brauchten aber nur vor Ort versorgt werden. Alle am Bauernhof untergebrachten Tiere blieben unversehrt. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe sind noch weitgehend unklar.