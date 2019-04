Feuer: Senior von Balkon gerettet

SIERNING —Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Mittwoch einen 78-Jährigen beim Brand seines Wohnhauses in Sierning (Bezirk Steyr-Land) über eine Leiter vom Balkon des ersten Stockes gerettet, wohin er geflüchtet war. Er und seine Familie blieben unverletzt.

Die 53-jährige Tochter des 78-Jährigen, die sich in ihrem Schlafzimmer im Erdgeschoß aufhielt, wurde gegen halb zwölf Uhr durch einen lauten Knall aus der Küche auf das Feuer aufmerksam. Als sie die Küchentür öffnete, kam ihr schon starker Brandrauch entgegen. Sie versuchte dann noch am Boden weiter in Richtung Küche vorzudringen, was ihr aufgrund des starken Rauches nicht mehr möglich war. Also warnte sie ihre Eltern im ersten Stock und alarmierte per Telefon die Polizei.

Als die Einsatzkräfte eintrafen hatten die 53-Jährige und ihre 76-jährige Mutter das Haus schon verlassen. Der 78-jährige Vater wurde über die Leiter in Sicherheit gebracht, die Familie von Sanitätern versorgt, ärztliche Hilfe war jedoch nicht nötig. Auch die vier Hunde und zwei Katzen der Familie blieben unversehrt. Das gesamte Haus wurde stark verraucht, die Höhe des Sachschadens war am Mittwoch noch unbekannt, dürfte aber erheblich sein.