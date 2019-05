Feuerwehren: Neue Einsatzzentrale zum 150. Geburtstag

Große Feierlichkeiten in Linz und St. Florian rund um den Florianitag

LINZ — Linz stand am Freitag ganz im Zeichen der Feuerwehr: Mit der Eröffnung des Bauabschnitts V beim Feuerwehrkommando an der Petzoldstraße, in dem auch die neue Landeswarnzentrale untergebracht ist, sowie einer großen Parade von 1000 Feuerwehrleuten beim Landhaus feierte der Oö. Landes-Feuerwehrverband sein 150-jähriges Bestehen.

Damit ist auch die fünf Mio. teure Generalsanierung des Gebäudes abgeschlossen.

Von 16 auf 914 Wehren

Von ursprünglich 16 Freiwilligen Feuerwehren im Jahr 1869 ist der Landesverband bis heute auf 914 Wehren in ganz Oberösterreich angewachsen. Mehr als 91.000 Feuerwehrmänner und -frauen sorgen für die Sicherheit — zu Land, am Wasser und in luftiger Höhe. Rund sieben Millionen ehrenamtliche Stunden leisten sie jährlich bei rund 60.000 Einsätzen.

Erhöhte Schlagkraft

Die übersiedelte und auf den letzten Stand der Technik gebrachte Landeswarnzentrale ist als zentrale Anlaufstelle für Notrufe das Herzstück des Verbandes. Sie ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr besetzt und über den Notruf 122 erreichbar.

Im Leitstellenverbund mit den Zentralen der Berufsfeuerwehr Linz und der Freiwilligen Feuerwehr Wels kann zudem künftig noch schneller und präziser alarmiert werden. Im Ernstfall seien fünf Disponenten vor Ort, zudem könne in den drei Leitstellen auf zusammen 20 aufgestockt werden, betonte Landes-Feuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner. „Damit erhöht sich auch unsere Schlagkraft“, so der Feuerwehr-Chef.

Bei den Feierlichkeiten wurden auch die Verbandschronik „150 Jahre Landes-Feuerwehrverband“, „90 Jahre Oö. Landes-Feuerwehrschule“ und „30 Jahre Kameradschaft der höheren Feuerwehroffiziere“ an Vertreter aus Politik und Wirtschaft übergeben.

Heute — am Tag des Heiligen Florian als Landespatron und zugleich Schutzpatron der Feuerwehren — werden im Stift St. Florian rund 100 junge Feuerwehrmitglieder angelobt. Auch ein Fahnentreffen der oö. Wehren steht am Programm.