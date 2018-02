Feuerwehren stehen bei Jugendlichen hoch im Kurs

LINZ – Die 916 oberösterreichischen Feuerwehren mit ihren mehr als 91.500 großteils freiwilligen Helfern brauchen sich keine Nachwuchssorgen zu machen. „Uns gelingt es seit Jahren trotz schwächerer Geburtenjahrgänge mehr Junge zur Mitarbeit zu gewinnen“, zeigte sich gestern Landes-Feuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner anlässlich der Bilanz des Einsatzjahres 2017 erfreut.

Konkret konnten 1977 Jung-Florianis begrüßt werden. Dies hängt vor allem mit dem steigenden Mädchenanteil an der Feuerwehrjugend zusammen, der in einzelnen Bezirken (Freistadt, Braunau, Schärding) knapp unter bzw. in Ried über 30 Prozent beträgt. Insgesamt beträgt der Frauenanteil aber noch bescheidene 6,7 Prozent. Unter den 640 Funktionärinnen befinden sich auch zwei Kommandantinnen, 119 Mitglieder in den Kommanden sind weiblich, Tendenz steigend.

Insgesamt leisteten die freiwilligen Helfer bei 32.205 Einsätzen mehr als 6,47 Mio. Einsatzstunden, ein Plus von gut 25.000 Stunden gegenüber 2016. Verantwortlich dafür waren laut Kronsteiner mehr Ausrückungen nach Verkehrsunfällen oder zum Freimachen von Verkehrswegen nach Unwettern.

4257 Mal zu Bränden ausgerückt

Erhöht haben sich um 5,4 Prozent auf 4257 auch die Zahl der Brandalarmierungen. Darunter waren 96 Groß- und 265 mittelschwere Feuer. Grund für den Anstieg ist vor allem die starke Wohnbautätigkeit und neue Technologien.

Um die Wehren bei der Finanzierung von Einsatzfahrzeugen und Feuerwehrhäusern zu entlasten, wünscht sich der Landeskommandant Anpassung der Feuerschutzsteuer an den Verbraucherpreisindex sowie einen Anteil an der motorbezogenen Versicherungssteuer.

Durchschnittsalter der Kommandanten sinkt

Laut dem zuständigen Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) wurden heuer bis dato bereits 218 Wahlen abgeschlossen, wobei bei den Kommanden eine Verjüngung erfolgte. So sank das Durchschnittsalter von 40 auf 35 Jahre. „Ein Kommando bedeutet nicht nur Verantwortung, sondern unter Umständen auch, wie man im Fall des Festzelteinsturzes von St. Johann am Walde sieht, Haftung.“ Was die Feuerwehrkommandanten daher brauchen würden, sei Rechtssicherheit, betonte der Landesrat.

hw